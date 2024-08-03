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阿滴PO合照聲援周天成！　大讚「是台灣之光也是生命鬥士」

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球一哥周天成，生涯第三度站上奧運殿堂，在2日晚間登場的巴黎奧運的羽球男單賽事中，最終止步八強。賽後周天成一度哽咽表示，「自己想盡辦法了，努力這麼多仍不能達成目標，只能再加油！」讓廣大台灣球迷相當心疼，並且紛紛送上暖心鼓勵，前陣子前往巴黎正好與他搭同一班機的百萬網紅阿滴今（3日）日也在Instagram重新PO出合照聲援。

▲阿滴前陣子飛往法國巴黎時，恰巧與拳擊、羽球選手們同班機。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴前陣子飛往法國巴黎時，恰巧與拳擊、羽球選手們同班機。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴3日透過Instagram限時動態，再度曬出與周天成的合照，暖心寫下「周天成去年罹癌康復後，今年第三度站上奧運，是台灣之光也是生命鬥士，謝謝你帶來的精采比賽」。事實上，周天成去年初做健康檢查時，意外發現罹患大腸癌初期，沒多久就果斷接受手術，術後努力恢復到最佳狀態，並且成功重返奧運殿堂，感動許多人。

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▲阿滴前陣子飛往法國巴黎時，恰巧與拳擊、羽球選手們同班機。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴曬出珍奶徽章。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴7月在班機上偶遇周天成以及其它的國手們時，還收到了對方送的限定版珍珠奶茶徽章，當時是周天成主動走向他並遞上徽章，讓他又驚又喜地說謝謝「周天成大暖男，送給我代表台灣的奧運徽章～～。」另一篇限時動態中，可看到他將徽章掛在了書桌上，十分珍惜來自國手的小禮物。

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