婚禮倒數！龍俊亨愛相隨來台　大巨蛋播定情曲〈Change〉迎接泫雅

記者吳睿慈／台北報導

中信兄弟對富邦悍將3日在臺北大巨蛋開戰，因應K歌主題日，主辦找來南韓人氣歌手「小野馬」泫雅擔任壓軸表演嘉賓，以及卓文萱、馬來西亞歌手方泂鑌開唱，現場氣氛超熱烈，現場湧入3萬4506名球迷，寫下中職史上單場最多觀眾人數紀錄。

▲泫雅3日晚間在台北大巨蛋表演，在她還沒出場前，大巨蛋特別播出〈Change〉、〈A bitter day〉兩首歌，皆是她與男友龍俊亨的合作曲。（圖／記者李毓康攝）



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台北大巨蛋3日棒球賽結束後，歌手卓文萱率先出場唱著〈Super no1〉，她穿著黃色亮眼的球衣登場，甜美歌聲療癒3萬人，接著帶來歌曲〈你超啤的〉、〈愛我好嗎〉，她非常親民跑遍整個球場，還站到觀眾席與觀眾互動。

▲▼卓文萱在台北大巨蛋帶來表演。（圖／記者李毓康攝）



卓文萱最後壓軸的歌曲帶來夯曲〈不要不要〉，她走到球員休息區時，大螢幕還拍到兄弟投手教練王建民也在場，跟著一起追星享受這場音樂饗宴，全場3萬人掀起大聲尖叫聲。

▲▼泫雅此趟來台，未婚夫龍俊亨愛相隨來台。（圖／記者李毓康攝）



特別的是，在泫雅還沒出場前，大巨蛋現場主辦方放出背景音樂〈Change〉、〈A bitter day〉，兩首歌皆是她與男友龍俊亨10幾年前合作的定情曲，她即將在10月結婚，作為迎接她出場的歌曲非常應景。

▲龍俊亨此趟愛相隨來台。（圖／翻攝自Instagram／bigbadboii、hyunah_aa）



值得一提的是，泫雅此趟來台，男友龍俊亨其實也秘密訪台，有粉絲2日直擊兩人在鬧區逛街，且愛得大方沒有刻意遮掩，短短停留幾天男友仍然愛相隨，情侶倆感情相當甜蜜。