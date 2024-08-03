ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

視網膜開酸印度神童！點名「1傳說級人物」：更準　千人狂點頭附和

記者田暐瑋／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）8月6日至8日在台北南港展覽館參加亞洲區塊鏈高峰會並公開演講，預言台灣在2028年至2032年將是動盪期。此言論遭命理師詹惟中批評，連視網膜都忍不住酸：「乾脆也把《辛普森家庭》的製作人訪一訪。」

▲▼印度神童阿南德與田定豐相見歡 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲印度神童阿南德近日來台與田定豐相見歡 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

動畫《辛普森家庭》因為多次神預言國際重大事件，包括川普當選美國總統、泰坦號失聯、烏俄戰爭等，引起網友議論，如今印度神童也預言台灣未來動盪時期，視網膜在3日凌晨發文諷刺，「問了台海局勢跟什麼國際趨勢，我是覺得乾脆也把《辛普森家庭》的製作人訪一訪，應該更準。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲視網膜開酸印度神童。（圖／翻攝自視網膜Threads）

▲視網膜開酸印度神童。（圖／翻攝自視網膜Threads）

對於阿南德的來訪，台灣網友的反應褒貶不一，視網膜還開玩笑說：「直接問羽球男雙金牌是誰。」連命理師詹惟中都開酸印度神童。對此，許多網友也表示「辛普森可能比較好看」、「他就講一些大家都知道的屁話」、「我覺得不如自己擲筊，猜中機率也有50%」。

外送用▲▼視網膜狂飛日本衝勁消失。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲視網膜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

根據《民視新聞網》報導，阿南德受訪時談及台灣未來，表示台灣的國家認同永遠不會消失，一直都會存在，即使政府被接管「台灣靈魂仍會保留」，指出「2028年至2032年間」可能發生變動，台灣會面臨一些令人擔憂的根本上的變化，可能是南海衝突或某種攻擊。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

推薦閱讀

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

麟洋配金牌戰對手「撞臉蔡哥」！本尊曬對比　釣出小戴認證：你終於發現

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

遭JK羅琳兩度開砲　金曲歌后深夜發聲力挺林郁婷：別人無法體會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨：就算現在也還會動手！控「罔腰PO片博同情」1張圖還原挑釁真相

王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

王齊麟視訊女友伸舌頭比愛心！激鬥3局進金牌戰…陳詩媛4字曝他反應

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

林郁婷打贏致意對手遭無視！　前國手女星見「無禮1態度」怒：不尊重人

吳佩慈帶4孩去深圳夏令營　網目擊讚1點：換我早崩潰

王齊麟鬼之換拍「本尊9字親解原因」！回應超圈粉　內行曝：比賽很正常

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

視網膜, 印度神童, 阿南德

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！驚悚過程曝　他嚇壞：好恐怖
  2. 梁文音直播一半「大咖天后突連線」！　她差點哭出來：不可能吧
  3. 翁滋蔓合照「230cm巨獸」身高差太萌！　看球賽穿超辣同框魔獸
  4. 林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能
  5. 被許光漢抽中…妹子直接爆哭　他放大絕「微笑摸頭殺」全場叫瘋了
  6. 53歲光良「秀驚人腹肌」五月天怪獸不忍掀衣服　阿信見一狀況吃醋了！
  7. 嚴立婷回台！愛女「我又可以變公主了」　2照片對比網秒懂：判若兩人
  8. 韓女星愛犬遭關10小時慘死　痛喊「沒收到道歉」：牠已僵硬冰冷⋯
  9. 視網膜開酸印度神童！點名「1傳說級人物」：更準　千人狂點頭附和
  10. 一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366