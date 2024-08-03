視網膜開酸印度神童！點名「1傳說級人物」：更準　千人狂點頭附和

記者田暐瑋／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）8月6日至8日在台北南港展覽館參加亞洲區塊鏈高峰會並公開演講，預言台灣在2028年至2032年將是動盪期。此言論遭命理師詹惟中批評，連視網膜都忍不住酸：「乾脆也把《辛普森家庭》的製作人訪一訪。」

▲印度神童阿南德近日來台與田定豐相見歡 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

動畫《辛普森家庭》因為多次神預言國際重大事件，包括川普當選美國總統、泰坦號失聯、烏俄戰爭等，引起網友議論，如今印度神童也預言台灣未來動盪時期，視網膜在3日凌晨發文諷刺，「問了台海局勢跟什麼國際趨勢，我是覺得乾脆也把《辛普森家庭》的製作人訪一訪，應該更準。」

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▲視網膜開酸印度神童。（圖／翻攝自視網膜Threads）



對於阿南德的來訪，台灣網友的反應褒貶不一，視網膜還開玩笑說：「直接問羽球男雙金牌是誰。」連命理師詹惟中都開酸印度神童。對此，許多網友也表示「辛普森可能比較好看」、「他就講一些大家都知道的屁話」、「我覺得不如自己擲筊，猜中機率也有50%」。

▲視網膜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）



根據《民視新聞網》報導，阿南德受訪時談及台灣未來，表示台灣的國家認同永遠不會消失，一直都會存在，即使政府被接管「台灣靈魂仍會保留」，指出「2028年至2032年間」可能發生變動，台灣會面臨一些令人擔憂的根本上的變化，可能是南海衝突或某種攻擊。