瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙在今年愚人節前夕宣布嫁給圈外男友，6月份驚喜公開懷孕的喜訊，事後也透露肚子裡的寶寶是男生，平時會在社群記錄生活的她，今（2）日突然在IG限動發文坦言，原以為自己是適合懷孕的「天選之人」，然而，隨著孕晚期的到來，讓她面臨五大困擾，她也透露，當發現妊娠紋長在屁股上時更是直接哭出來。

▲瑀熙會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，懷孕初期她度過出血和不穩定的階段，到了中期情況穩定，不但沒有變胖，也沒有出現孕吐和睡眠不好等問題。然而，目前進入懷孕晚期，她卻開始面臨五大困擾。她指出，每晚孕吐、心悸、火燒心讓她非常難受，隨著肚子的增大，她感到疲倦感加重，幾乎沒有一天能睡飽，體重的持續增加，更讓她幾乎不敢吃任何甜點。不過，最讓瑀熙困擾的是頻尿問題，她透露自己一晚需要上廁所多達八次，嚴重影響睡眠品質。

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▲瑀熙發文分享孕期不適。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙提到，最近發現自己竟然在屁股上長出妊娠紋，這讓她非常驚訝和無奈。她坦言，原本以為只需要照顧肚子，結果卻在其他部位出現妊娠紋，讓她防不勝防，同時也透露，妊娠紋出現的那晚，她哭了很久。更糟糕的是，最近每晚肚子癢得厲害，讓她幾乎沒有一晚睡超過兩小時。為此，瑀熙表示，她試了各種乳液和止癢產品，希望能找到有效的解決方法。

▲瑀熙發文透露老公的暖舉。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

儘管在懷孕期間面對這些挑戰，瑀熙仍然感受到幸福的時刻，她感激老公在她身體不舒服的時候起床關心她，讓她感受到，自己不是一個人在面對這些困難，同時也表示，雖然老公有時候會睡得很沉，但這反而讓她感到心安，因為她不希望對方因為擔心她而過度焦慮。

【瑀熙IG限動全文】

懷孕初期度過了出血、不穩

到了中期越來越穩定，都沒什麼胖

重點是也沒有孕吐、睡不好

一度以為自己是適合懷孕的天選之人

沒想到在孕晚期一切都改變了

1、開始每晚孕吐 火燒心

2、每晚心悸嚴重（後來吃鐵劑有改善

3、肚子好重、疲倦感一天比一天嚴重，沒有一天睡得飽

4、怎麼吃怎麼胖，幾乎不太敢吃任何甜點

5、頻尿程度是一個晚上上八次廁所

最近最地獄的來了

就是，我竟然長出妊娠紋了

（不是在肚子，竟然在屁股）

真的讓我防不勝防（以為只要照顧肚子的就好，屁股都青菜帶過...）

長出來的那晚哭到不行

最可怕的地獄中的地獄就是

最近每天晚上變成肚子癢到不行

沒有一晚睡超過2小時（然後聽說變癢就是要長紋了）

Ok，我真的會大崩潰

癢到早上，受不了爬文買了一堆乳液（羊脂膏、肚膜、止癢的油)

我再來實測看看哪個有用

說了恐怖的，其實還是有幸福的成分啦

重點是老公也蠻給力的，我起床不舒服的時候他都會跟著起來關心

（這時候就會覺得真的不是一個人）

當然他也會有睡死的時候（但我反而比較心安）

因為他會擔心我到太焦慮（變成我要關心他）