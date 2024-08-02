ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙在今年愚人節前夕宣布嫁給圈外男友，6月份驚喜公開懷孕的喜訊，事後也透露肚子裡的寶寶是男生，平時會在社群記錄生活的她，今（2）日突然在IG限動發文坦言，原以為自己是適合懷孕的「天選之人」，然而，隨著孕晚期的到來，讓她面臨五大困擾，她也透露，當發現妊娠紋長在屁股上時更是直接哭出來。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示，懷孕初期她度過出血和不穩定的階段，到了中期情況穩定，不但沒有變胖，也沒有出現孕吐和睡眠不好等問題。然而，目前進入懷孕晚期，她卻開始面臨五大困擾。她指出，每晚孕吐、心悸、火燒心讓她非常難受，隨著肚子的增大，她感到疲倦感加重，幾乎沒有一天能睡飽，體重的持續增加，更讓她幾乎不敢吃任何甜點。不過，最讓瑀熙困擾的是頻尿問題，她透露自己一晚需要上廁所多達八次，嚴重影響睡眠品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙發文分享孕期不適。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙提到，最近發現自己竟然在屁股上長出妊娠紋，這讓她非常驚訝和無奈。她坦言，原本以為只需要照顧肚子，結果卻在其他部位出現妊娠紋，讓她防不勝防，同時也透露，妊娠紋出現的那晚，她哭了很久。更糟糕的是，最近每晚肚子癢得厲害，讓她幾乎沒有一晚睡超過兩小時。為此，瑀熙表示，她試了各種乳液和止癢產品，希望能找到有效的解決方法。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙發文透露老公的暖舉。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

儘管在懷孕期間面對這些挑戰，瑀熙仍然感受到幸福的時刻，她感激老公在她身體不舒服的時候起床關心她，讓她感受到，自己不是一個人在面對這些困難，同時也表示，雖然老公有時候會睡得很沉，但這反而讓她感到心安，因為她不希望對方因為擔心她而過度焦慮。

【瑀熙IG限動全文】
懷孕初期度過了出血、不穩
到了中期越來越穩定，都沒什麼胖
重點是也沒有孕吐、睡不好
一度以為自己是適合懷孕的天選之人

沒想到在孕晚期一切都改變了
1、開始每晚孕吐 火燒心
2、每晚心悸嚴重（後來吃鐵劑有改善
3、肚子好重、疲倦感一天比一天嚴重，沒有一天睡得飽
4、怎麼吃怎麼胖，幾乎不太敢吃任何甜點
5、頻尿程度是一個晚上上八次廁所

最近最地獄的來了

就是，我竟然長出妊娠紋了
（不是在肚子，竟然在屁股）
真的讓我防不勝防（以為只要照顧肚子的就好，屁股都青菜帶過...）

長出來的那晚哭到不行

最可怕的地獄中的地獄就是
最近每天晚上變成肚子癢到不行
沒有一晚睡超過2小時（然後聽說變癢就是要長紋了）
Ok，我真的會大崩潰

癢到早上，受不了爬文買了一堆乳液（羊脂膏、肚膜、止癢的油)

我再來實測看看哪個有用

說了恐怖的，其實還是有幸福的成分啦
重點是老公也蠻給力的，我起床不舒服的時候他都會跟著起來關心
（這時候就會覺得真的不是一個人）
當然他也會有睡死的時候（但我反而比較心安）
因為他會擔心我到太焦慮（變成我要關心他）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

NightCo女孩媒體見面　現場噴水激起「浪花」

推薦閱讀

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到

五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑀熙, 網紅, YouTuber, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鮪魚火辣泳裝秀巨物　與阿翔雙腳交纏養眼照流出
  2. 瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力
  3. 野生陳喬恩約會被捕捉！　濟州島「甜蜜同框帥尪」畫面曝
  4. 南珉貞「超正親妹」仙氣噴發首曝光！　網看了全暈：基因真的強
  5. 阿滴合體正妹攝影師！激像「放閃情侶照」　整排粉絲嚇到：以為官宣
  6. 王齊麟挺進奪牌戰「女友維基被改成教練」！　她一查笑翻秒標記本人
  7. 林襄曬憔悴病照竟被酸「素顏鼻子像人工」　釣出本人高EQ回覆！
  8. 印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心
  9. 錄影抖「收攤節目」黑料…當事人是同場來賓！　小優尷尬：不知會遇到
  10. Hani爆9月婚禮「決定延後」！　未婚夫捲醫死人風波…公司曖昧回應

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366