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五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）7月31日深夜11點59分在國道出車禍，雖然性命無虞，「但對方肇事逃逸了」，無助心聲讓粉絲相當擔心。由於無法一一回覆關心訊息，她2日下午在臉書開直播說明情況。

▲▼五熊。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

▲五熊露出胸口瘀傷。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

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五熊表示，當時坐在副駕駛座的她剛好在跟朋友打電話，沒想到講到一半，車子就開始翻滾，「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」，手機也飛出去，她只是一直大叫，完全反應不過來。

▲▼五熊。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

▲▼五熊直播還原過程。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

▲▼五熊。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

至於傷勢，五熊翻開衣領露出胸口瘀傷，「胸口非常痛」，只要吃東西、呼吸拉扯到肌肉就會痛，「咳嗽最痛」，雖然沒有撞到頭，但昨晚還是睡得很不安穩。

事實上，五熊當時正準備從台南開車返回台中，未料剛上高速公路10分鐘，便在「國1北300.4公里」處被一台車從右後方撞擊，車輛飛起並翻滾數圈，最後撞到內車道護欄才停下來。不幸中的大幸是，「玻璃都沒破，我們想辦法爬了出去。沒有後車追撞，車子裡面當時都是煙，但還好沒有爆炸。」

▲五熊無預警被撞。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

雖然已做完筆錄，但撞到五熊的肇事車輛已經逃逸，「因為我們前後的車錄器都沒照清楚它的車號而且一撞，我們畫面就斷訊了。」至於國道的即時影像，警察則表示因為故障調不出來，「需要等一個月的時間找相關單位調監視器。」

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