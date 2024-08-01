綜藝天王胡瓜慘了　被藍心湄嫌GG小還要驗貨

記者葉文正／台北報導



綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，邀請藍心湄跟林美秀好友一起視節目，沒想到藍心湄當場就嫌棄胡瓜的GG，還要驗貨，讓胡瓜險險招架不住。

▲藍心湄(中)調侃胡瓜。（圖／下面一位）



胡瓜和藍心湄、林美秀三人大聊愛情議題，交流不同的感情觀。藍心湄不改喜愛吐槽胡瓜的風格，提出許多辛辣問題，其中她好奇詢問胡瓜，真的相信有年輕女生會喜歡他？表示看到新聞後非常難過，生氣又開玩笑地吐槽：「再怎麼樣也要先選我！怎麼會選啦啦隊！你有病！」

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▲藍心湄(左起)胡瓜與林美秀。（圖／下面一位）



節目中進行遊戲環節，遊戲題目是如何選擇另一半的條件，藍心湄花了不到30秒就完成選擇，並表示理想型就是胡瓜！又開玩笑的說道：「你GG小，但很帥」，氣的胡瓜當場反駁，藍心湄立馬回嘴：「我不相信！來驗貨！」大尺度又辛辣的風格讓胡瓜無法招架，真的遇到剋星。



製作單位也提供了六位啦啦隊的女生供胡瓜參考理想型，沒想到照片一字排開，胡瓜除了一起合作主持的籃籃，其他全都不認識，而藍心湄的名字也有一個藍字，便殺氣騰騰的詢問胡瓜：「說清楚，哪一個ㄌㄢˊ？」胡瓜才趕快緩頰說是藍心湄，兩人互相鬥嘴一搭一唱非常有默契。