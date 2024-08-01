為了10億！《無路可走：輪盤賭》李光洙遭活生生摘耳　許光漢加入獵殺行動

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+暑假超強檔韓劇《無路可走：輪盤賭》終於上線，集結趙震雄、劉宰明、廉晶雅等南韓影、帝后黃金陣容，首集登場的李光洙更是相當搶眼，他飾演屠夫尹暢才，卻遭到懸賞只要割掉他的耳朵的人，便可以獲得韓幣10億，血腥場面看得觀眾的心揪成一團，精湛演技令人震撼不已。

▲為了10億，李光洙遭活生生摘耳演技超精湛。（圖／Disney+提供）



《無路可走：輪盤賭》於31日上線播出，李光洙飾演的屠夫「尹暢才」成為第一集登場的重要角色，遭到陌生人懸賞10億元，只要割掉他的耳朵即可獲得現金，各方人馬追殺他，惡狠狠地說著「只是耳朵而已，不會死，獎金我跟你對分！」他最終被人活生生割下耳朵。

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▲李光洙遭活生生摘耳，10億獎金卻被趙震雄拿走。（圖／Disney+提供）



▲重刑犯「金國浩」由劉宰明飾演，他被懸賞200億獵殺。（圖／Disney+提供）



李光洙演技精湛，當他發現自己耳朵的賞金被刑警白仲植（趙震雄飾演）拿走後，為了拿回鉅款，把對方當成獵殺目標。本劇前兩集雖然沒有許光漢現身，但隨著劇情推進，一名神秘蒙面男子對重刑犯「金國浩」下達獵殺令，開出韓幣200億懸賞，各方人馬都將前來獵殺，參演該劇的許光漢也將在接下來的集數正式登場，與主角群展開對決。

▲許光漢主演《無路可走》，只是前兩集還沒有登場。（圖／Disney+提供）



許光漢加入《無路可走：輪盤賭》將飾演神秘殺手，雖然目前還未登場，但已引起劇迷高度期待，韓媒《東亞日報》更表示許光漢飾演的神祕殺手將是該劇的關鍵人物，一改《想見你》的暖男風格，會有黑化、冷酷的演出，絕對會讓許光漢的韓國粉絲「상친자/想瘋者」（瘋狂喜歡上《想見你》的人）更愛這位台灣男神。



《無路可走：輪盤賭》由《Signal 信號》趙震雄飾演刑警白仲植、《逆貧大叔》劉宰明飾演罪犯金國浩、《迷網追兇》金武烈飾演李尚奉、《天空之城》廉晶雅飾演安明自、《陽光先生》成愉頻飾演金動夏、《想見你》許光漢飾演殺手「微笑先生」；《天坑》李光洙飾演尹暢才、還有《那年，我們的夏天》金聖喆則飾演蒙面男子成俊宇。《無路可走：輪盤賭》已於Disney+ 獨家上線。