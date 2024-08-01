謝忻開玩笑認領鈔票遭恐嚇「打死妳」　報位置回嗆：追得上就來

記者蔡宜芳／綜合報導

胡瓜31日在搭計程車時意外撿到一疊2萬9000元的鈔票，釣出謝忻自稱是失主，但他立刻就識破後輩的玩笑話。然而，謝忻的留言卻也引部份網友認為不妥當，甚至有人出言恐嚇「打死妳」，讓謝忻忍不住回嗆：「你可以追上我的話就打死我吧。」

▲胡瓜日前搭車撿到現金，謝忻開玩笑說自己是失主。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜、謝忻）

謝忻1日在Threads曬出被網友恐嚇的留言，截圖中，對方對於她自稱是鈔票失主感到不滿、大嗆：「偏笑欸，滾妳媽的，這妳也敢上來認。知道妳在哪打死妳。」對此，謝忻直接回覆網友留言報上自己的位置，並回嗆：「我大概6點半的時候會在基隆中正公園附近跑步，今天我自己跑，你可以追上我的話就打死我吧。」

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▲謝忻PO出網友的恐嚇留言。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

謝忻在Threads貼文中說：「我好怕喔！等一下要不要帶電擊棒出門？？我等一下跑步預計是7分速7分半，騎機車砍我犯規喔！跟著跑才有氣魄。」向對方喊話若不來，自己也可以登門拜訪。對於網友提醒她要保護好自己人身安全，謝忻則表示：「不會啦我跑很快他追不上。而且真正會動手的人是不會在那裡叫囂的，會叫囂的大部分都是膽小鬼。」目前該則威脅留言已刪除。

▲胡瓜吐槽謝忻。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）