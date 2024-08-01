夏乙薇睡到一半送急診！　「曬病床照」曝無奈：工作怎麼辦

記者王靖淳／綜合報導

女星夏乙薇（原藝名：林餅乾）擁有甜美外型以及豐滿身材，因此獲得「美胸女神」的封號，平時會在社群分享生活的她，今（1）日突然PO出一張病床照，透露自己送急診，照片曝光後，立即掀起討論。

▲夏乙薇有美胸女神的封號。（圖／翻攝自Facebook／夏乙薇）

透過夏乙薇分享的照片可見到，背景是一面拉上的白色窗簾，上方是醫院的天花板。她透露，在半夜因身體不適不得不去醫院掛急診，然而，儘管身體狀況緊急，夏乙薇最掛心的依然是自己在中午的工作安排，「睡到一半掛急診，現在擔心的事是，我中午的工作怎麼辦。」展現了她對工作的責任感和敬業精神。

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▲夏乙薇透露自己掛急診。（圖／翻攝自Facebook／夏乙薇）

事實上，夏乙薇最近才在社群PO出參加節目《女人我最大》錄影的照片，她在文中提到，這陣子所有的不開心和傷心的事，希望能停留在7月的最後一天，因為她期待新的開始。夏乙薇分享，錄影當天她穿著來賓詩亞設計的聯名鞋款，沒想到對方當天也選擇同款，更在錄影結束後，驚訝地發現兩人不僅走同個方向，連車都停在同個停車場。為此，夏乙薇幽默表示：「是有沒有這麼巧的巧合？」如今PO出醫院病床照，掀起外界討論及擔憂。