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豬哥亮有望再拍電影！兒樂喊「爸爸沒有走」：活派勝利

記者許逸群／桃園報導

第11屆桃園電影節今（1日）盛大舉行開展記者會，宣傳大使温昇豪親自現身「問聲好」，以及本屆「焦點影人」已故巨星豬哥亮之子謝順福、導演葉天倫等人一起出席。提到近日許多網路哏稱「豬哥亮還活著」，謝順福也笑說：「很開心！活派勝利！」

▲桃園電影節記者會。（圖／桃園電影節提供）

▲桃園電影節記者會。（圖／桃園電影節提供）

豬哥亮的兒子謝順福透露，豬哥亮生前帶給許多觀眾歡樂，「告別式依照爸爸在世的態度。爸爸喜歡人家笑，所以告別式辦的像歌廳秀。」他接著說，一個人真正的死亡是被大家忘記，所以至今仍看到有許多人在討論豬哥亮讓他相當開心，「所以爸爸沒有走。」

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▲桃園電影節記者會。（圖／桃園電影節提供）

▲豬哥亮的兒子謝順福。（圖／桃園電影節提供）

「焦點影人」已故巨星豬哥亮四部重要破億喜劇鉅作，更有宣傳大使温昇豪主演的《一八九五》與《我的賽車老爸》重現大銀幕；以及全國12所大專院校影視相關科系學生最新作品。

謝順福多年來一直嘗試用AI技術重現豬哥亮的畫面，導演葉天倫看到後也驚訝表示：「剛看到有一點嚇人，真的就是豬大哥在跟我們說話。」温昇豪看到後同樣覺得很感動，期待豬哥亮能在電影重現，也樂於與豬哥亮「合作」。

第11屆桃園電影節將於8月16日到8月29日之間舉行，以「遷徙」為中心主題，精心設計四大主題、三大單元，網羅來自世界各地114部精彩影片，總共133場放映，創下桃影史上最強紀錄。

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關鍵字

桃園電影節, 温昇豪, 謝順福, 豬哥亮

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