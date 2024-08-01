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罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

記者孟育民／台北報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾和罔腰有過一段4年情，如今兩人各自完婚。不料鳳梨7月31日突在IG限時動態發文指控罔腰盜刷他的信用卡長達4年，除了要她還錢以外，也痛批對方不要臉，罔腰則澄清自己並未有盜刷，也願意調紀錄溝通，無奈表示：「氣急敗壞發文，不明原因的每次都攻擊我，真的很心累。」她在深夜忍無可忍公開67秒遭鳳梨暴打影片，曬出醫院診斷證明書，坦言：「我被這樣打，這個五年我忍，但我現在不忍了，只想好好過生活，怎麼那麼難？」

▲▼罔腰爆之前遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲▼罔腰公開影片，畫面中遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲▼罔腰爆之前遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

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罔腰遭到鳳梨指控後，一口氣公開過去多個影片，其中有一個長達67秒被毆打的影片，畫面中兩人在電梯，鳳梨不斷飆罵髒話，用台語語帶威脅說「你知不知道」、「林北就是不爽」，先是出拳暴擊多下，甚至直接用腳踹網腰，還能清楚聽見罔腰當時哭泣以及哀嚎的聲音，罔腰一直和他說「老公對不起」，令人心疼。

另一段影片，鳳梨一樣用台語飆罵，「你怎樣一人一刀，我先」、「你當作林北塑膠是嗎」、「林北一下就下去了，你知道嗎」、「我從來沒在怕死」、「我怎麼挺你的」，雖然不知道究竟是為何動怒，但在一旁的罔腰不斷求饒哭泣，真實的畫面如今血淋淋公開，令不少網友震驚。

▲▼罔腰爆之前遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲罔腰身上都是傷。（圖／翻攝自罔腰IG）

罔腰表示當時被打到送醫，直接公開醫院開的診斷證明書，可見身上有8處受傷，包括脖子有抓痕、右手泛紅、右膝抓痕、左膝泛紅、又前額血腫、右臂有抓痕、上臂泛紅、上腹摔傷。她氣憤表示：「一路上我都被打的，我還要被酸民教育，如果當今我（是）你女兒，你怎麼判。」她說時間、日期不說謊，只要對方敢惹她，一定會公告，似乎忍耐值已經快到極限。最後她還發出不自殺聲明， 「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你呀，怕你又來我家砸鐵門。」

▲▼罔腰爆之前遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲罔腰公開去醫院的診斷證明書。（圖／翻攝自罔腰IG）

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