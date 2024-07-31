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柯震東心疼戴資穎「跟著哭了」　隔空打氣喊：妳是最棒的！

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎在巴黎奧運的最後一舞，忍著嚴重膝蓋傷勢，31日不敵好友依瑟儂，止步於女單8強，懷抱著全台灣人民期待的她，賽後受訪時忍不住激動情緒爆哭，讓人看了心碎，許多名人也紛紛公開送上應援，為她加油打氣，其中柯震東也跟上了賽事直播，透露自己也跟著哭了，鼓勵戴資穎喊「妳是最棒的！」

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後遺憾流淚。（圖／路透）

柯震東31日晚間在Instagram限時動態曬出了戴資穎在場上的照片「看到@tai_tzuying（戴資穎帳號）哭，我就跟著哭，妳是最棒的！未來要一直笑下去」，除了他以外，女星房思瑜也上傳了追轉播的畫面表示「小戴你是最棒的！在螢幕前看了也很感動」。

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▲柯震東、房思瑜、Rice＆Shine為小戴打氣。（圖／翻攝自柯震東、房思瑜、Instagram）

▲柯震東、房思瑜、Rice＆Shine為小戴打氣。（圖／翻攝自柯震東、房思瑜、Instagram）

▲柯震東、房思瑜為小戴打氣。（圖／翻攝自柯震東、房思瑜Instagram）

另一方面，前幾日與戴資穎在巴黎相見歡的網紅夫妻「Rice＆Shine」周筠，今天沒有缺席戴資穎的比賽，人在現場的她拍下了戴資穎下台後哭腫了雙眼的模樣，自己也跟著落淚，並心疼寫下「妳即使膝蓋看起來很痛，但從頭到尾都沒有放棄過，真的真的已經很棒了，我們永遠愛妳，台灣永遠的驕傲！」、「妳的最後一舞我們都在，台灣人心中永遠的第一」。

▲柯震東、房思瑜、Rice＆Shine為小戴打氣。（圖／翻攝自柯震東、房思瑜、Instagram）

▲人在現場的周筠也發文。（圖／翻攝自Rice＆Shine　Instagram）

戴資穎賽後受訪時忍不住激動情緒爆哭，她表示：「傷勢狀況影響，今天已經是我這幾個月來狀況最好的一戰，巴黎奧運出發前，大家都跟我說加油，我一定能拿冠軍，但我知道我做不到，但大家都沒放棄，我更不能放棄我自己！」

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