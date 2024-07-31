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《名校的階梯》金載原、盧正義共演高顏值銀幕CP　揭露校園上流真相

文／女子學

Netflix原創韓劇《名校的階梯》於6月7日上架，由《黑話律師》導演裴賢鎮與《想停止的瞬間：About Time 》編劇秋惠美攜手打造，集結《歡迎來到王之國》金載原、《那年，我們的夏天》盧正義、《浪漫速成班》李彩玟等備受矚目的新秀演員。《名校的階梯》刻劃了上級階層的各種面向，講述主角為了復仇而與體制碰撞的王道情節；據統計，該劇在72個國家登上排行前十，其中在南韓、台灣、印尼、香港、菲律賓更是雄踞第一。

《名校的階梯》以貴族名校「朝信高中」為故事舞台，帶有祕密的全能獎助生姜嘏（李彩玟 飾）轉入該校，出身平凡的姜嘏與處於金字塔頂端的富二代們格格不入。在上流階層建立的穩固關係中，姜嘏的出現使得小團體開始產生裂痕；不顧勸告且總是高調行事的姜嘏，入學不久便得罪順位第一的金俐晏（金載原 飾），並與俐晏的前女友鄭哉怡（盧正義 飾）產生曖昧的火花。

▲Netflix原創韓劇《名校的階梯》。（圖／Netflix，下同）

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《王之國》最暖空服員化身蠻橫富二代，舉手投足都是魅力的展現

年年都能推出精緻上流劇集的南韓，本季《名校的階梯》改以富人們的子女為主角，述出富二代們在坐享父母成果的順遂人生中，擁有權力與財富的他們，過著肆無忌憚的荒唐人生。常言「校園是社會的縮影」，而在朝信高中更是體現此話，校內壁壘分明的階級制度，進而導致貧富對立的難堪局面，曾經目睹校內醜聞的姜仁翰，因為掌握某些資訊而慘遭殺害，荒唐與失控侵襲本該單純的校園生活。

在《歡迎來到王之國》中，飾演最暖空服員「路雲」的金載原，深邃且帶有幾分憂鬱的外型，現年23歲的他化身青澀的高中生也毫不違和。身高187公分、模特兒出身的金載原，擁有俊俏外表自然不在話下，《名校的階梯》中也不吝展露他令人嚮往的好身材，搭上其角色專屬的霸道屬性，舉手投足之間都是魅力的綻放，與盧正義的搭檔更是留下許多美如畫的劇照。

撲朔迷離的三角關係，車禍滅口案真兇出乎劇迷意料之外

姜嘏與哉怡、俐晏建立複雜的三角關係，進而得到釐清兇案的線索，而哉怡、俐晏分別為財閥的公子、千金，兩人成長過程所缺乏的關愛，導致二人各自擁有其性格上的缺陷。隨著劇情推進，姜嘏不僅逐漸接近兄長死亡的真相，也對哉怡產生了預料之外的情愫，只是沒有背景支持的姜嘏，該如何運用手腕得到摧毀體制的力量？集合懸疑、復仇、上流鬥爭、浪漫的劇集濃縮了所有精彩的一切。

真相大白之後，以為一切終將歸於平靜的校園，因為莫名出現的學生屍體又帶出了諸多謎團，死者身分究竟為何人、痛下殺手的人又是誰？俐晏收到的挑釁簡訊，是否意味著這段伏筆係針對他而來？留下的伏筆也許會在第2季有所解釋，儘管首季在主角的刻畫尚有可惜之處，但主演群奇蹟般的顏值與痛快的復仇情節，相信第2季也會有令人殷切期盼的劇情發展。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 電影, 名校的階梯, 金載原, 盧正義

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