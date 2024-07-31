快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」　登記時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）即將在10月31日、11月1、2、3日連續四天在台北小巨蛋開唱，也是他睽違11年的台北演唱會，今演唱會主辦單位終於公布，演唱會果真如先前外傳，將採實名制登記抽選，觀眾須在 8月25至8月30日登記報名，主辦單位8月31日公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。至於票價，1樓特區及2樓座位區均一價 6880；3樓座位區依照區域劃分為4880/3880/1880/800不等。

▲劉德華演唱會將採實名抽選制 。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024」7月5日展開，劉德華不變的親和力和整場演出滿滿回憶殺的歌曲，讓這套目前已完成上海、廣州、北京三站共14場演出的巡演，更加炙手可熱，對於他睽違11年才又回到台北開唱，各方都在摩拳擦掌準備搶票。

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這次「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024台北站」在遠大售票系統販售，採「實名制登記抽選」制度，民眾可在8月25日15:28分至8月30日15:28這段期間登記報名，主辦單位會在8月31日11:28公布抽選結果，中選的幸運兒須在8月31日11:28 至 9月2日11:28 這48小時內完成繳費，才算購票成功。8月25日11:28中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）