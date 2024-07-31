直擊大鶴酒醉...街邊「以口交友」亂咬人！　被扶出KTV醒來不記得了

▲本月16日凌晨1點，大鶴在兩位女性友人攙扶下，搖搖晃晃走出KTV，看起來喝了不少。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

林鶴軒（大鶴）先前曾自爆喝醉借住宋芸樺家，醒來發現下半身光溜溜的糗事。時報周刊CTWANT最近也捕獲大鶴喝茫現場，兩名女性扶他走出KTV，怎知他突然玩心大發，獸性地以口來交友，開始啃咬對方，兩位女友人只能尬笑閃避，大鶴還流露出調皮得意的表情，直到連晨翔出現，宛如訓犬師降臨，瞬間讓大鶴安分下來，才結束這場鬧劇。

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▲幾個人在路邊等車，大鶴突然從後面抱住友人，冷不防突然張嘴咬住對方手臂，女性友人瞬間面露驚嚇。（圖／本刊攝影組）



▲咬一次不夠，大鶴對這位女友人一連咬了五口，另一位女友人只能盡量把他拉開。（圖／本刊攝影組）



7月16日凌晨1點6分，一身酒氣的大鶴在兩位女性友人攙扶下，步履蹣跚地走出位於台北市大同區的KTV，3人站在路邊，看起來應該是在等車。然而，在酒精的作用下，林鶴軒似乎過度興奮，處於高昂情緒中，不時搖搖晃晃，忽然雙腳一軟，還好友人及時扶住他。

聊了一會兒，大鶴從後環抱著友人，而對方則忙著操作手機，應該是在用手機叫車，怎知大鶴突然張開大嘴，一口咬在友人的手臂上，就像電影中的喪屍一般，被咬的女性友人嚇得張大嘴巴、身體往後倒，一旁的其他人則趕緊拉開大鶴。

▲大鶴咬人後，一下露出調皮得意表情一下又裝可憐無辜樣。（圖／本刊攝影組）

▲咬一個不夠，大鶴又轉移目標，另一位女性友人也慘遭他亂咬。（圖／本刊攝影組）

連續咬了對方兩口後，大鶴臉上竟然露出像是帶點得意的表情，看對方只是尷尬笑著、沒有生氣的樣子，大鶴先是表現出楚楚可憐的樣子，接著又繼續張嘴咬對方，一旁友人依舊只能拉著他，短短一分鐘內，連續有5次作勢咬對方的動作，有幾次看起來像是用力咬住不放，直接把友人的身體拿來做咬合練習。

後來，林鶴軒還轉移目標，幫忙阻擋的另一名友人也成了他的獵物，連續被他啃咬2次。1點11分，連晨翔走出KTV，大鶴轉移注意力，兩位女友人終於得救，連晨翔跟大鶴抱了一下，才讓他安分下來，終止脫序的行徑。隔天資深藝人鄭怡也發文透露當晚在這場聚會中，大鶴一整晚手上都有一瓶紅酒，大約喝掉了4瓶，唱跳不停，一直拉著她要合唱，難怪會醉茫茫猛咬咬。

▲連晨翔現身給大鶴抱抱，才讓宛如瘋狗亂咬的大鶴乖了下來。（圖／本刊攝影組）

據悉，當晚是《舊金山美容院》劇組殺青宴後的續攤活動，除了林鶴軒、連晨翔之外，同劇組的劉品言和陳孝萱等人則在前一晚15日的深夜11點11分先離開。劉品言同樣多喝了幾杯，看他也是帶著酒意讓友人攙扶著走出大門，同行的陳孝萱和賴東賢幫忙護駕。分開前，幾人聚在一起合影留念，劉品言先是嘟嘴裝可愛的拍照，接著張開雙手像是大鵬展翅想要高飛一般，看來處於相當放鬆的狀態，隨後在友人陪同下搭車離去。

▲當晚《舊金山美容院》劇組殺青活動，劉品言、陳孝萱女藝人在深夜11點先離開準備返家，開心在門口合影。（圖／本刊攝影組）

▲劉品言離去前站在路邊擺起大鵬展翅動作，看得出情緒很奔放。（圖／本刊攝影組）

對此，大鶴經紀人回覆，因為時間有點久，加上那天是蠻快樂的殺青酒，他本人已不太記得當時狀況，「他喝酒後比較熱情，加上跟工作人員的關係也滿好的，所以可能才有這種開玩笑的舉動。」

※CTWANT提醒您：飲酒過量，有害健康，酒後不開車，安全有保障。

▲雖然對女性友人頻上演咬咬畫面，但在先前北影頒獎典禮時，大鶴被百白激烈強吻，他嚇到猛吐口水擦嘴。（圖／翻攝台北電影節YT）

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