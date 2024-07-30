Elkie合體子瑜「特別引以為傲」！　曝她後台拍照爆哭畫面

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團CLC出身的香港歌手Elkie（莊錠欣）和TWICE子瑜是好友，雖然曾一度傳出兩人斷交，然而，Elkie仍和子瑜經常保持聯絡，近日更到日本觀賞TWICE的演唱會，感動表示「引以為傲」。

▲Elkie和子瑜是多年好友。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie、thinkaboutzu）

TWICE於日前首度登上日本神奈川的日產體育場舞台，而身為子瑜的好友，Elkie也特地到場支持。Elkie 29日在社群PO出和子瑜的合照，只見她穿上TWICE的週邊衣，和子瑜貼臉合照；而短片中，子瑜因為還留有演唱會上感動的餘韻，忍不住掉淚，被一旁的Elkie捉弄說「哭哭了」。

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▲▼Elkie到日本觀賞TWICE的演唱會，並分享和子瑜的合照。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）

Elkie最後附上了一張和子瑜私下去看夕陽的照片，感性表示很高興能夠見證好友的第一場日產公演，「真的真的很感動，也真的特別引以為傲！期待可以見證妳達成更多的里程碑！」兩人的友情照引網友紛紛留言「最美好的友誼！喜歡妳們一輩子」、「一起見證彼此的成長，看日出好浪漫」、「感情真好」。

▲子瑜和Elkie看夕陽。（圖／翻攝自Instagram／chongtingyanelkie）