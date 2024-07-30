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Hani IG仍被灌爆！　遺屬怒控梁在雄「被報導才動作」：他看都不看一眼

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名精神科醫師梁在雄（양재웅）近期針對其醫院發生的病患死亡事件公開道歉，但遭受害者家屬反駁「道歉不誠懇」，直指他是在媒體報導後才有動作。

▲▼EXID Hani　梁在雄。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh、jw0601）

▲Hani和梁在雄的Instagram最新貼文留言處現在都是網友罵聲。（圖／翻攝自Instagram／ahnanihh、jw0601）

據韓媒《體育朝鮮》報導，受害者母親受訪表示，梁在雄清楚知道家屬的聯絡方式，卻從未主動道歉，甚至避不見面，都只能透過律師進行協商。她進一步指出，直到事件被媒體曝光後，梁在雄才開始有行動：「昨天早上我在醫院前面示威，他是經過我旁邊時連看都不看一眼的人，他的道歉並不是真心的，我們無法接受。」

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梁在雄所經營的富川某精神病院於今年5月27日發生一起女性病患死亡事件，該名33歲的女性病患於5月10日因治療減肥藥成癮問題住院，但在17天後不幸去世。公開的監視器影片中，女病患抱著腫脹的腹部痛苦不堪，被綁在床上流著鼻血且呼吸困難，最後失去意識並離世。驗屍結果顯示，死因為疑似腸梗阻。

家屬對醫院的處理方式提出控訴，認為存在嚴重的疏忽。他們表示，病患住院時腹部已經嚴重腫脹，但內科醫生並未對其進行診治，也未安排轉院治療。

家屬已於上月以遺棄致死和業務過失致死罪名，向警方控告醫療人員。事件曝光後，梁在雄在受害者去世兩個多月後於29日通過其所屬公司Mystic Story表達「無法掩飾內心的悲痛，向逝者及其家屬致以最真誠的歉意。」他強調，作為院長對這次事件非常重視，並承諾將全力配合調查，並根據醫學和法律的判斷承擔應有的責任。

然而，儘管梁在雄已經公開道歉，家屬和大眾仍表示無法接受。部分網友甚至指出梁在雄為躲避家屬，從醫院後門出入，進一步引起大眾對其誠意的質疑。

此外，梁在雄和戀人哈妮在患者死亡事件僅4天後的5月31日宣布結婚的消息，也引發了更大的爭議。網友認為梁在雄和哈妮在此時宣布結婚是不尊重逝者和家屬的行為，導致哈妮的Instagram也遭到大量惡評攻擊。

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梁在雄, Hani, EXID

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