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小勞勃道尼回歸漫威內幕瘋傳！　爆公司「至少砸26億」只為請他回來

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢影星「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），近期驚喜宣布回歸漫威宇宙，將飾演新角「末日博士（Doctor Doom）」，引發全球影迷關注。有知情人士日前曝光了小勞勃道尼重回漫威的內幕，透露漫威不惜砸下超過8000萬美元（約台幣26.3億元），只為了把他請回來。

▲▼小勞勃道尼 漫威。（圖／翻攝自Instagram／marvelstudios）

▲小勞勃道尼將以「末日博士」一角回歸漫威宇宙。（圖／翻攝自Instagram／marvelstudios）

漫威28日在Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展）上，宣布小勞勃道尼將飾演末日博士，並在《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday，預計2026年上映），與《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars，預計2027年上映）2部電影中亮相，引起影迷間的熱烈討論。

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據外媒《Variety》報導，有知情人士揭露內情，表示漫威將砸下8000萬美元，邀請執導過多部漫威電影的羅素兄弟（Russo Brothers），擔任這2部電影的導演，不過他們為了找小羅勃道尼飾演末日博士，投入的錢則「顯著地更多」。另一名知情人士則透露，羅素兄弟是小勞勃道尼回鍋漫威「唯一願意共事的對象」，可能也因此促成了這次合作。

▲《奧本海默》小勞勃道尼獲得最佳男配角。（圖／達志影像／美聯社）

▲漫威傳出砸超過26.3億元以上的錢邀請小勞勃道尼演出。（圖／達志影像／美聯社）

漫威原定以《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: Kang Dynasty），做為系列下一部電影，然而飾演康的演員喬納森梅傑斯（Jonathan Majors），去年底捲入家暴爭議，並於4月被法院裁定有罪，讓漫威決定推出《復仇者聯盟：世界末日》與《復仇者聯盟：秘密戰爭》接替。

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