14歲最美國中生是她！　小三就當練習生還去YG海選：以舒華為榜樣

記者蔡琛儀／台北報導

14歲新人歌手欣菲SINBY推出新單曲〈Candy Cane〉，目前就讀國二的她，從小就立志成為唱跳歌手，並以(G)I-DLE成員葉舒華為榜樣，「很喜歡舒華前輩的個性及努力向上的精神，想以她為榜樣，希望有一天能世界各地表演！」

▲欣菲SINBY推出新單曲〈Candy Cane〉。（圖／品緁娛樂提供）

欣菲SINBY從國小三年級就開始接受演藝學院的練習生培訓訓練，在上國中前整整三年時間無論寒暑把時間投入，只要遇到每個周末的六、日兩天都讓爸爸開車陪著到台中去學唱歌跳舞，而且從早到晚超過12小時不間斷練習，就是為了打下良好的基礎為日後出道作準備。

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對於欣菲SINBY想走演藝圈的夢想，爸爸十分認同且支持，加上欣菲SINBY爸爸原本就有接觸娛樂產業相關行業工作，因此決定「投資」自己女兒，不僅花了一年時間心力找來名師為她上舞蹈及歌唱課為日後出片作準備，更邀來圈內專業人士為她收歌、拍MV及宣傳，為的就是希望欣菲SINBY能順利踏上歌手之路。

▲欣菲SINBY年僅14歲。（圖／品緁娛樂提供）

而欣菲SINBY後來也曾報名參加YG娛樂在台灣的海選，雖然最後因為學業無法繼續，但她從中獲得了寶貴的經驗，更加堅定了她的演藝夢想。而徐凱希這次也在因緣際會之下，在欣菲SINBY的新單曲〈Candy Cane〉MV中擔任特別嘉賓，並對欣菲SINBY的表現給予讚揚，欣菲SINBY開心表示：「能獲得凱希姐讚許覺得超開心！真心覺得她就像神仙姊姊一樣親切，在拍MV時常關心指點我，而且她只看了我跳一遍舞蹈馬上會跳，真的超厲害，馬上被圈粉！」