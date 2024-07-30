大久保麻梨子成台灣媳婦8年！　「家庭聚會遇狀況」孤獨感爆表

記者黃庠棻／台北報導

導演李崗首度監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家「一青妙」小說，講述作者母親「一青和枝」結識大16歲的父親「顏惠民」，為愛嫁來台灣才知道夫家的身份，面對文化認同和階級差異，成為他倆共同面對的生命課題。

▲舞台劇《時光的の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

11歲前都住在台灣的一青妙回憶，「從小就習慣的台灣菜味道，可說是我的靈魂食物。我特別喜歡媽媽做的瓜仔肉、豬腳、蘿蔔糕，令人回味無窮。」因父母早逝，一青妙在整理房子時意外發現媽媽藏在櫃子深處的一只手箱，裡面有媽媽的日記、自己的臍帶跟台菜食譜，因此揭開許多小時候不理解的爸媽過去。

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▲《時光的の手箱：我的阿爸和卡桑》大久保麻梨子。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

大久保麻梨子劇中飾演一青和枝，現實生活中同樣成為台灣媳婦8年的她，透露最深刻的共鳴是語言障礙，坦言「對劇中角色和枝來說，使用台語是一種覺悟。記得有場戲是她婚後在台灣第一次和老公吵架，惠民突然對和枝講台語，那時和枝完全聽不懂台語，所以眼前的老公突然對自己講一個陌生的語言，對她來說是一個非常非常大的衝擊，感覺眼前最愛的人好像變成陌生人。我也記得排練這場時，飾演老公的蔭山征彥對我講台語，我也有一樣的感受，真的好難過、很恐懼。」

▲《時光的の手箱：我的阿爸和卡桑》大久保麻梨子。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

雖然大久保麻梨子現在中文進步很多，但偶爾在台灣家庭聚會裡，大家講台語時，孤單感不免湧上心頭，因此認為一青和枝為了愛人學台語，是下定決心努力想要成為台灣人的覺悟。她說道「我覺得角色語言的轉換，最能呈現和枝從22歲到台灣，原本是沒有自信的日本女孩，變成努力適應台灣生活的好媳婦的一個明顯蛻變。」

▲大久保麻梨子成為台灣媳婦已有8年。（圖／翻攝自Instagram／marilog0907）

一青妙在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以自己本人的身分演出，最近因排戲與宣傳頻繁來台，大久保麻梨子也在自己經營的YouTube頻道「大久保麻梨子的台灣生活」中邀請一青妙品嚐記憶中有媽媽味道的台灣菜。一青妙透露母親招牌菜是滷豬腳，即使是40年前，在家都是用壓力鍋自己燉煮。

▲大久保麻梨子成為台灣媳婦已有8年。（圖／翻攝自Instagram／marilog0907）

對於大久保麻梨子飾演自己的媽媽，一青妙找到相似處，透露「我印象媽媽個性跟麻梨子一樣很勇敢、很有自信，她很想要融入台灣社會，因此學做台灣料理，克服去市場買菜的衝擊、語言上的障礙，只是默默地做菜，讓大家感受到她的心意，才慢慢有一種真正成為家族成員的感受。」