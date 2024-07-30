製作演唱會還不夠　必應「開Live house+演唱會主辦」新創長陳皆理揭內幕

記者蔡琛儀／專訪

必應創造是目前業界知名的演唱會製作公司之一，像是五月天、林俊傑、台北跨年晚會等都出自他們之手，不過就在今年，必應開始將觸角伸往場館經營，甚至演唱會主辦單位，包括日團ONE OK ROCK、Aimer都看到必應的名字，而這些業務，幾乎都是由必應創造新創長陳皆理帶領的新創中心團隊負責開發。

▲必應創造新創長陳皆理。（圖／必應創造提供）

近期開幕的基隆市舊公車處在必應進駐下搖身一變，成為多功能展演空間及容納250人的小型Live house，也是必應創造正式跨足場館經營的第一站，陳皆理坦言，他們早在尋覓適宜的場館，剛好看到基隆這個標案，「如果一下就拿到大的空間，孵化過程會辛苦點，所以我覺得可以先從小地方開始。」

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歷經諸多音場測試、聲學裝修，耗資千萬元最終讓場館達到合法標準，再加上他們先前做桃園陽光劇場推廣所建立的完整SOP，在場館經營方面站穩腳步，「我們希望這個場地能成為一個孵化IP、培養明星製作人的基地。」該live house在七月就有九組演出，甚至也有藝人看完演出後，來跟他們洽談八、九月的檔期。

近年音樂市場分眾化，以前的環境可以培養天王天后，但現在聽眾不侷限從單一媒介聽音樂，除了很難創造出巨星，藝人方也不再有大公司品牌迷思，往往找自己信任的團隊合作，陳皆理分析：「我們有live house以後，可以和表演者在合作過程中變成一個團隊，慢慢等他往上走，不一定去找大品牌，可能會回頭找我們這些合作過、有革命情感的團隊。」

▲▼必應創造將基隆的舊公車處，打造成擁有多功能展演空間及live house的全新場地。（圖／必應創造提供）

除了場館經營，必應近來也跨足演唱會主辦，陳皆理說過去合作經驗讓他覺得，可以用「共創」的思維去做演唱會，像是在藝人方、外部主辦方及承辦者之間，彼此都有想法時，若歌手能少收一點唱酬、主辦方少抽一點利潤，再把這些錢全投入製作費中，有了多出來的製作費讓演出能夠更加精彩。如票房賣得好，演出方、主辦方雙贏賺到錢，且創造出的「口碑」更能讓藝人方的演出升級、場次與場地也跟著增加、增大；如票房不如預期，藝人方、主辦方也較能共同承擔，壓力不會只單落在其中一方，降低風險。

「共創」最重要的關鍵，如何說服歌手降低唱酬？陳皆理也笑說，藝人往往都是先從小型場館，慢慢累積能量唱到中型場館，「主辦方經過有效數據分析評估後，如果藝人在票房上的潛力可期，就算這次唱1000人的場館，藝人方、主辦方甚至承辦方三者同心，期許創造『共好』。」如果演出精彩，藝人票房能順利上漲到3000人的場館，對於藝人往後的level（級數）也成功往上跳一級，助益良多，「當然在這之前，也必須要透過數據分析，決定這個『投資』能不能做。」

此外，必應現也和KKTIX合作，建置自己的售票平台，屆時可直接透過後台，蒐集消費者需求及部分資訊，藉此可做出完整的投資評估，甚至廣告投放的方向，也不用再跟售票平台進行票務分潤。不過他說，公司暫時以引進海外IP、或將台灣的IP引出海外為主，不搶食台灣演出，明年1、5、7月也正在洽談演出活動。

▲陳皆理認為「合作」是未來的演藝型態趨勢。（圖／必應創造提供）

「合作」，是陳皆理認為未來的演藝趨勢，必應投資運動活動公司、動畫公司，讓這些單位橫向連接起來，大家一起協力完成演出製作，包括標下基隆場館打造live house，也盼能和演出方建立信任關係，達成互信合作，「未來歌手可能都會找他最熟悉的製作人合作，我們是提前部署下一個年代可能會改變的一些事。」