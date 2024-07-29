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周興哲印尼首度開唱！　狂飆經典歌掀全場大合唱

▲▼周興哲赴印尼開唱。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲赴印尼開唱。（圖／星空飛騰提供）

記者翁子涵／台北報導

周興哲近來到印尼雅加達舉辦《Odyssey旅程世界巡迴演唱會》，他在東南亞頗受歡迎，卻從未見過印尼的小興星，因此向公司提出至印尼開唱的願望，表示不管票房如何，都想去看看他們，所屬「星空飛騰」相當支持Eric的想法，全力支持，沒想到開賣就長紅完售，讓周興哲直呼：「Amazing！印尼的小興星們，真的太棒太棒了！」

▲▼周興哲歌聲療癒全場。（圖／星空飛騰提供）

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▲▼周興哲歌聲療癒全場。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲赴印尼開唱。（圖／星空飛騰提供）

當天粉絲從第一首歌大聲合唱到最後一首歌，讓周興哲也不僅讚歎，「在開演前我問主辦方要以英文還是中文講話？他們說用英文，但我現在決定跟你們講華語就可！」讓全場都大聲歡呼。眾多的印尼粉絲中，不僅有華人、更多的講印尼話的印尼人，不但為了周興哲用拼音學唱他每首歌，甚至還因此學會聽講一點華語，讓周興哲感動不已。

一開場唱完〈怎麼了〉時，周興哲說：「控台告訴我，你們的歌聲把音樂都壓過去了，但我，喜歡你們這樣。」讓全場更是頓時爆出掀頂般的歡呼聲，他不但彩蛋演唱印尼粉絲票選最想聽的〈一樣美麗〉，還演唱了〈刻在我心底的名字〉，甚至在最後一首歌〈如果雨之後〉時還走下台，和印尼小興星零距離接觸擊掌。
 

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