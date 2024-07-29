郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

記者蔡宜芳／綜合報導

女星郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲育有兩子一女。她15歲的小兒子Max 28日獨自前往加拿大參加三周的大學先修課程，郁方夫婦也親自陪同，沒想到孩子才進海關就打電話來，讓她哭笑不得說「老天的旨意吧」。

▲郁方和丈夫育有三個孩子。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方坦言，自己在連兒子主修什麼科目都不知道的情況下，和丈夫一路陪伴孩子到達機場，「Max上個月手機壞了，剛好昨天修好了，可以帶上飛機。抵達機場的時候我們全程袖手旁觀，讓他自己體驗辦登機手續的過程。」當地勤人員詢問未成年的Max是否需要陪伴人員時，郁方夫婦都堅定地表示不需要。

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郁方其實看到Max額頭冒汗，也知道兒子心裡很緊張，「結果，才剛送他進去入境，我們正鬆了一口氣，慶幸地討論說待會要吃什麼？他馬上用同學手機打給我：媽媽我的手機壞了……」郁方對此開玩笑說：「真好！這也是老天的旨意吧！三周的時間不能滑手機了。」

▲郁方送小兒子出國。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方雖然在文末寫道，自己和老公提早體驗了小孩都飛出去的空巢期，「眼眶泛紅含淚，心情忐忑」，但最終卻以「我們舒舒服服在青埔找了一家餐廳坐下來大嗑火鍋」結尾，引網友笑說「感覺媽媽很像甩手掌櫃，至於『眼眶泛紅含淚心情忐忑』的應該是Max吧」、「Max是親生的吧」、「感覺都是爸爸打理，媽媽只有吃火鍋，哈哈」。

【郁方全文】

小屁孩Max

今天出發去加拿大多倫多大學上大學先修課程三周

同學媽媽問我MAX主修什麼？

我竟一問三不知耶

真是很有我自己的風格

Max上個月手機壞了，剛好昨天修好了，可以帶上飛機

抵達機場的時候我們全程袖手旁觀，讓他自己體驗辦登機手續的過程

地勤人員問未成年的Max需不需要陪伴人員？

我們說不用

看他額頭冒汗，知道他心裡非常的緊張

結果，才剛送他進去入境，

我們正鬆了一口氣，慶幸地討論說待會要吃什麼？

他馬上用同學手機打給我：媽媽我的手機壞了……

真好！這也是老天的旨意吧！三周的時間不能滑手機了

剩下我們兩老，早一點體驗將來小孩都飛出去的空巢期

眼眶泛紅含淚

心情忐忑

我們舒舒服服在青埔找了一家餐廳坐下來大嗑火鍋

#經濟艙是經濟艙