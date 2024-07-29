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小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅見習網美小吳與好友紀卜心經營的「十盛熟成奶茶專賣店」，最近被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，消息曝光後掀起討論，兩人事後共同發出聲明道歉，不過仍難平息外界怒火，還有部分網友提出質疑，紀卜心沒和小吳一起拍道歉影片。為此，紀卜心怒嗆對方是文盲，而小吳今（29）日則透過IG上傳一段業配信用卡的影片，透露個人近況。

▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳在IG上傳業配影片。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

透過小吳上傳的影片可見到，他與好友佩諭現身南韓首爾樂天免稅店，接著除了分享自己的購物策略之外，同時也不藏私地展示一系列的隱藏優惠，以及省錢秘訣。小吳在文中熱情推薦：「來韓國怎麼能不逛樂天免稅！」表示他親自逛了三間心愛的店鋪，還買到一副他覺得很好看的墨鏡，大讚戴起來效果非常棒，同時也在文末鼓勵大家，務必要好好把握這些優惠。

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▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳、紀卜心經營的「十盛」負面風波不斷。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

事實上，小吳26日才發布道歉影片，他坦言，一開始就知道有奶精，對於沒第一時間說明感到抱歉，同時也對自己在未釐清狀況時，就在社群限動上倉促回覆表示歉意。小吳強調，他與紀卜心絕非逃避或推卸責任，也沒有想隱瞞或欺騙大眾，同時也表示，經過這次事件，他們會努力改進。影片曝光後，掀起外界討論，紀卜心更被部分網友點名，應該要一起拍道歉影片。

▲紀卜心。（圖／翻攝自Dcard）

▲紀卜心回擊酸民的留言。（圖／翻攝自Dcard）

為此，紀卜心也留言反擊網友：「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」事實上，紀卜心其實先前曾解釋過，是因為颱風影響小吳的班機，所以兩人才無法及時一起拍片，但此說詞無法平眾怒，如今小吳在IG更新近況，再度掀起熱議，雖然有不少粉絲留言替他加油打氣，不過也有網友質疑，他在風波上發業配影片似乎很不妥當。

▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲網友在小吳影片下留言。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

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