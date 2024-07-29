台灣DJ現身巴黎奧運演出！　超狂背景曝光：曾是體保生

▲ DJ QuestionMark為巴黎文化奧運演出。（圖／DJ QuestionMark 提供 / 劉千鈺攝影）

記者翁子涵／台北報導

曾入圍金曲獎、金音獎，同時也是DMC世界DJ大賽台灣冠軍的 DJ QuestionMark，在日前作為台灣代表之一參與巴黎文化奧運演出，與「創造焦點」的女性馬戲、「楊乃璇/小事製作」以及臺灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」並列「世界共融」主題的演出者，展現臺灣對世界共融的價值呼應，DJ QuestionMark擔綱巴黎文化奧運台灣館的首日開場演出，雖然現場雨勢不斷，仍然澆不熄觀眾的熱情，台灣館進場人數總計約4,000位觀眾、約近千樂迷到場欣賞 DJ QuestionMark 表演。

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▲▼ DJ QuestionMark展現創作才能。（圖／DJ QuestionMark 提供 / 劉千鈺攝影）



DJ QuestionMark為了準備這次巴黎文化奧運的演出，特別帶來四首全新原創歌曲的世界首演，展現了他身為 DJ 除了放歌外，更擁有創作與製作能力的才華，DJ QuestionMark表示整個演出代表了他在過去走跳海外發展，最後回到台灣的心路歷程，他將近十年在外的心境與養分融合在演出中，包含 2019 年因為疫情被迫從英國搬回台灣、多年前在巴黎 La Villette（拉維萊特）第一次演出，以及各國的文化差異與衝擊等，以此呈現「世界共融」的演出主題。

此外，DJ QuestionMark 也表示很榮幸能參與 2024 巴黎文化奧運演出，「我以前其實是拔河體保生，對於體育賽事有一定的熱情，因此能接到巴黎文化奧運演出真的非常開心！」他更精選了多位台灣音樂人壞特?te〈睡不著〉、YELLOW 黃宣〈道〉、頑童MJ116〈辣台妹〉、潮州土狗〈50元檳榔〉等歌曲。

同時音樂搭配著 VJ feiiic 精心的影像設計，不僅以台灣人熟知的國語作業簿形式，在螢幕上放出偌大的「巴黎你好」以及注音標示引發在場台灣觀眾共鳴之外，也把台灣招牌林立的街景搬上螢幕，讓外國觀眾享受來自台灣的視覺與聽覺雙重享受。