為了梁文音…張清芳「說真話不怕得罪人」　她一聽嚇傻：我要瘋掉了！

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音憑選秀節目「超級星光大道」出道16年，以清亮與細膩的聲線走紅，更曾因參賽時選唱張清芳經典歌曲〈花雨夜〉，被業界人士盛讚為「小張清芳」；今她在社群分享清唱張清芳經典歌曲〈花雨夜〉影片，勾起粉絲滿滿回憶殺，沒想到竟釣出本尊張清芳回覆讚賞，讓梁文音驚喜直呼：「天啊，真的要瘋掉了。」

▲▼梁文音開心被偶像張清芳稱讚。（圖／環球提供）

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梁文音於社群重唱過去選秀參賽選唱張清芳的〈花雨夜〉，並寫道：「藏在我心裡16年的問題，芳姐當時是真的有聽到我唱嗎？」不忘tag天后張清芳的帳號，撒嬌表示：「姐~我在這！好聽嗎？（哪來的膽子@原唱）」；沒想到真的釣出近期忙於參加陸綜《我們的歌6》的張清芳，回覆：「這首歌非常難唱，妳是我聽過除了我之外，唱得最好的一個。」並打趣「雖然這樣講得罪我其他朋友，但這是我的真心話，他們不會生氣的啦」。

獲得偶像張清芳的親自回覆與肯定，梁文音興奮表示：「太感動，吼唷！要發瘋了，這也太大的肯定！好像做夢，超級無敵霹靂愛妳。」不忘透過限動與粉絲分享自己「追星成功」，感性表示：「16年後，這一段文字直接（讓我）大哭，我會繼續努力向姐看齊，謝謝我的歌后！天啊！真的要瘋掉了！」梁文音將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，門票於8月3日中午12點於iBon售票系統正式開賣。

▲梁文音興奮發文。（圖／翻攝梁文音IG）