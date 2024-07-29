紅髮安娜挨酸「自以為一線啦啦隊」！　高EQ直球回應：很有趣

記者王靖淳／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員紅髮安娜平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享應援日常，不過她今（29）日卻突然在Threads上發文透露，有人匿名批評她「自以為一線啦啦隊，不知道在跩什麼」，不過她理性看待負面評論，同時也展現高EQ表示：「我覺得很有趣。」

▲紅髮安娜會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／anna0205chen_）

紅髮安娜表示，一直以來都覺得自己的形象非常親民和鄰家，因此在看到這次的批評後讓她徹夜未眠，不知道該如何改進。她在文中附上一張側拍照，同時也幽默地說道：「對不起，我錯了！因為我真的不知道，我在跩什麼！」照片中，紅髮安娜穿著啦啦隊服站在球場上，上衣結在腰間，露出腹部，她的招牌紅髮披在肩上，表情則是專注地看向一旁。

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▲紅髮安娜發文透露被酸自以為一線啦啦隊。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）

貼文及照片曝光後，立即掀起網友討論，除了有不少人朝聖按讚之外，同時也有粉絲留言認為她很樂觀，並且表示，「希望啦啦隊工作帶給妳的快樂，比酸民的言語壓力更多。」為此，紅髮安娜坦言，大家不用太認真替她抱不平，因為她覺得這次的經歷很有趣，讓她能激發出很多有趣的文案，完美展現個人的高EQ，來看待負面的評論。