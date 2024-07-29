27處被消音！《五月雪》勇奪紐約亞洲電影節「最佳影片」

記者許逸群／台北報導

由台灣、馬來西亞與新加坡合製的電影《五月雪》今（29日）從來自各國的8部作品中脫穎而出，一舉勇奪第23屆紐約亞洲電影節「最佳影片大獎」。該獎主要獎勵具有熱情、想像與冒險精神的影片，能改變和改寫電影規則，創造出全新令人興奮的作品。

▲《五月雪》勇奪「最佳影片」，導演張吉安相當感動。（圖／海鵬影業提供）

導演張吉安表示，在宣布得獎當下「內心是悸動的」，並將榮耀獻給513事件罹難者與其家屬。《五月雪》突破過往限制，目前正破天荒在馬來西亞戲院全面上映中，即使目前上映版本有27處遭到電檢消音、遮蔽和黑頻，依然在馬來西亞狂掀觀影熱潮。張吉安仍期望有朝一日電影能在該國完整上映。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演張吉安出席映後座談。（圖／海鵬影業提供）

張吉安曾以首部電影《南巫》勇奪金馬獎最佳新導演，《五月雪》是他第二部長片，並由台灣、馬來西亞及新加坡聯合製作，除獲選去年金馬影展開幕片，更獲金馬獎最佳劇情片、導演、改編劇本等9項大獎提名，最後勇奪最佳音效獎。

該片曾獲去年威尼斯影展「電影藝術獎」，並自影展放映以來國際迴響不斷，世界各地許多513事件罹難者家屬觀影時大多泣不成聲，並挺身為這段歷史悲劇作證，電影展現的強大人文關懷令人印象深刻，曾獲國際影展盛讚：「神秘且悲傷，令人難忘！」

《五月雪》劇情描述：阿英（萬芳 飾）在馬來西亞「513事件」爆發後失去父兄，從此跟隨母親腳步、持續尋找父兄屍骨49年，卻在亂葬崗遇見當年戲班的「竇娥」（蔡寶珠 飾），兩人雖困在走不出的時空中，卻道出一段幾乎遭人遺忘的歷史。