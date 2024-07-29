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泰流量搖滾樂團來了！Tilly Birds首次台北專場開唱

記者許逸群／台北報導

泰國新生代流量三人搖滾樂團Tilly Birds即將於8月29日於Zepp New Taipei舉行首次台灣專場演唱會！Tilly Birds不僅詞曲、製作、編曲一手包辦，甚至還能自導MV，憑藉國民失戀小情歌橫掃泰國電台、音樂排行榜和頒獎典禮，連續3年獲得Spotify最多點聽單曲前三名，坐穩「失戀情歌專家」寶座。

▲Tilly Birds首次台北專場開唱。（圖／必應創造提供）

▲Tilly Birds首次台北專場開唱。（圖／必應創造提供）

狹帶破億神曲的高人氣，除了被話題BL劇《Bad Buddy Series》與《My School President》選為插曲，更被男神Bright和Gulf選定為見面會演唱曲。Tilly Birds曾於今年2月來台參與音樂祭演出的他們更信守承諾，僅睽違半年，便快速二訪台灣舉行首次專場演唱會。

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▲Tilly Birds首次台北專場開唱。（圖／必應創造提供）

▲Tilly Birds睽違半年即將再次來台演出。（圖／必應創造提供）

Tilly Birds由主唱3rd、吉他手Billy和鼓手Milo組成，2014年發行首張獨立單曲後出道，並於2018年參加隸屬泰國最大國際性唱片公司GMM Grammy旗下音樂廠牌Gene Lab舉行的電視選秀節目而展露頭角，在與Gene Lab簽約後，陸續推出多首單曲與專輯，歌曲內容多和「失戀」相關。

Tilly Birds傳唱度極高的國民失戀小情歌〈Same Page?〉、〈Until Then〉與〈Just Being friendly〉目前皆已各累積破億流量。除此之外，他們的第二張專輯《It's Gonna Be OK》更橫掃泰國各大頒獎典禮，屢屢獲得年度單曲、專輯與團體藝人獎，還拿下2021 Ｍnet Asia Music Awards最佳泰國藝人獎。

自發行第二張專輯後，Tilly Birds馬不停蹄地一邊展開巡演，並參加世界各地的音樂祭演出，同時籌備第一張全英文專輯，透過於不同國家汲取的能量，挑戰將屬於他們的聲音散播到全世界，最新單曲〈White Pills〉更在年初來台表演時搶先唱給台灣歌迷過過癮，讓人不禁期待8月29日專場演出。

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