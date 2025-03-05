韓啦啦隊女神河智媛「現蹤台北街頭」！　吸4萬網友朝聖

記者黃皓瑋／綜合報導

中華職棒新賽季即將開打，樂天桃猿隊今年網羅河智媛（하지원）、廉世彬（염세빈）、禹洙漢（우수한）等多位韓籍成員加入，掀起一波話題。河智媛昨（4日）在IG曬出多張美照，背景正是台灣街頭，貼文一出吸引將近4萬人按讚，展現超高人氣。

▲河智媛現蹤台北街頭。（圖／翻攝自IG／hajiwon.22）

河智媛昨日在IG寫下南韓諺語「不要當蘋果，要當番茄」（意指不要像蘋果外紅內白，而是像番茄表裡如一），並分享多張在台灣街頭拍攝的照片，背景可以見到紅、綠雙色郵箱、寫著「人行道」的馬路標示、「請勿停車」的告示牌等等，都是台灣人相當熟悉的景象。同時她也曬出與禹洙漢、南韓啦啦隊員鄭多惠（정다혜）手拿台灣啤酒的合照，展現接地氣的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲河智媛現蹤台北街頭。（圖／翻攝自IG／hajiwon.22）

▲河智媛（中）、禹洙漢（右）將來台應援。（圖／翻攝自IG／hajiwon.22）



貼文一出引來大批台灣網友留言，紛紛歡迎河智媛來到台灣，不少眼尖的網友也指出拍攝地點：「師大附近」、「和平東路派出所旁邊」。另一方面，樂天球團今日宣佈，包含河智媛在內的30位樂天女孩，將在3月7日在台北花博爭豔館亮相，引發大批球迷期待。

▲河智媛7日將正式亮相。（圖／翻攝IG／hajiwon.22）



▼河智媛臉書貼文。（翻攝自IG／hajiwon.22）

