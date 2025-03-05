ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃明志聲援孫生「質疑監視器沒收音」　DK重砲開轟：到底在講什麼？

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生孫生去年遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴，儘管他多次在社群道歉，但仍爭議不斷。為此，馬來西亞歌手黃明志最近拍片聲援孫生，不料此舉卻引來YouTuber異色檔案DK不滿發文，「黃明志到底在講什麼？這種言論只會讓真正的被害者更難發聲，還讓性犯罪變得好像是男生被冤枉。」

▲▼黃明志評論孫生。（圖／翻攝自YouTube／The Geebai Team擊敗人團隊）

▲▼黃明志喊話大家出來玩要小心。（圖／翻攝自YouTube／The Geebai Team擊敗人團隊）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃明志評論孫生。（圖／翻攝自YouTube／The Geebai Team擊敗人團隊）

影片中，黃明志透露，之所以之前找孫生參與MV拍攝，是因為孫生曾公開分享過去的感情經歷，包含與多位女性發生過關係，所以他認為孫生的坦蕩蕩的性格和MV主題符合。談到孫生近期的拍妹臀爭議，黃明志質疑當時的監視器畫面沒錄到兩人的對話，並表示不解為何孫生會淪落到遭眾人指責的情況。他強調，雖然自己不認同孫生的行為，但他認為對方一直以來都坦率地做自己。

▲▼DK、黃明志（圖／翻攝自Instagram／namewee、mystery_case_life）

▲黃明志評論孫生性騷擾事件。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

黃明志近一步分享自己對性別議題的看法，他提到如果男性在過去與女性發生過雙方同意的性關係，幾年後女方突然改口指控性侵，在面對這種情況時，他認為除非當事人能提供當時的錄音、照片或影片等證據，否則男性勝訴只有0.1%，而且很難證明自己的清白。最後，他呼籲所有人，無論男女，都應該學會保護自己。

▲▼DK、黃明志（圖／翻攝自Instagram／namewee、mystery_case_life）

▲▼DK砲轟黃明志。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

▲▼DK、黃明志（圖／翻攝自Instagram／namewee、mystery_case_life）

YouTuber異色檔案DK在看完黃明志的影片後憤怒發文，他指出，法庭的判決是基於明確的證據，包含監視器拍到女生當時閃躲的行為，而非只憑女生的陳述。面對黃明志表示男性遭指控性侵的勝訴率只有0.1%，DK認為這種言論可能會對受害者造成更大的傷害，並質疑黃明志可能是念舊曾跟反骨男孩合作過，或是根本不會看判決書、性平意識薄弱，「要不要先請身邊的人把判決書看完，再來講這些有的沒的？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】吃不下去了

推薦閱讀

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

王大陸劣行狂爆！《少女時代》10年前就神預言　林真心1句話全命中

王大陸劣行狂爆！《少女時代》10年前就神預言　林真心1句話全命中

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

張震「前女友姐姐」路嘉怡現身告別式　致意：張媽媽是很活潑的長輩

張震「前女友姐姐」路嘉怡現身告別式　致意：張媽媽是很活潑的長輩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！　「全身粉紅色」0遮掩不怕被認出

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

麻衣首揭婚變真相「導火線是生小孩」！　1年就破裂：很多夫妻這樣

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

快訊／王大陸涉案家人首發聲！　親姐慶生吹蠟燭許願：事情趕快過去

采子挺過雙劈「熱戀富二代」！十指緊扣牽回家 華山恩愛互動全被拍

王大陸劣行狂爆！《少女時代》10年前就神預言　林真心1句話全命中

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

異色檔案DK, 孫生, 黃明志, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李英宏神隱幕前5年「竟變殺手」　萬華「喝蛇血、燒腋毛」超狠！
  2. BL男星失戀買醉「兩杯啤酒就倒」　戲裡跟閨蜜睡過夜…CP目睹氣炸
  3. 大咖金曲歌后低調「赴台東私廚學料理」！　炒海鹽、做披薩全自己來
  4. 孫生女友認退追他IG「依然在意關心」　陷性騷風波挨酸活該
  5. 《未成年》爆紅男星遭解約原因曝光！　「在港猥褻女翻譯」被捕
  6. 和焦凡凡沖繩婚禮才剛結束　婁峻碩無預警「公布新身份」！
  7. 韓啦啦隊女神河智媛「現蹤台北街頭」！　吸4萬網友朝聖
  8. 李新22歲就被催生！蜜月答應婆婆「回來一定3個人」　嘴甜討她歡心
  9. 《難哄》關鍵守護曲竟是蕭秉治唱的！　幕後真相全曝光
  10. 王大陸教唆打運將「賺到免役」？ 　律師憑一點斷他當不了閃兵

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366