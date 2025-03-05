黃明志聲援孫生「質疑監視器沒收音」　DK重砲開轟：到底在講什麼？

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生孫生去年遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴，儘管他多次在社群道歉，但仍爭議不斷。為此，馬來西亞歌手黃明志最近拍片聲援孫生，不料此舉卻引來YouTuber異色檔案DK不滿發文，「黃明志到底在講什麼？這種言論只會讓真正的被害者更難發聲，還讓性犯罪變得好像是男生被冤枉。」

▲▼黃明志喊話大家出來玩要小心。（圖／翻攝自YouTube／The Geebai Team擊敗人團隊）

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影片中，黃明志透露，之所以之前找孫生參與MV拍攝，是因為孫生曾公開分享過去的感情經歷，包含與多位女性發生過關係，所以他認為孫生的坦蕩蕩的性格和MV主題符合。談到孫生近期的拍妹臀爭議，黃明志質疑當時的監視器畫面沒錄到兩人的對話，並表示不解為何孫生會淪落到遭眾人指責的情況。他強調，雖然自己不認同孫生的行為，但他認為對方一直以來都坦率地做自己。

▲黃明志評論孫生性騷擾事件。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

黃明志近一步分享自己對性別議題的看法，他提到如果男性在過去與女性發生過雙方同意的性關係，幾年後女方突然改口指控性侵，在面對這種情況時，他認為除非當事人能提供當時的錄音、照片或影片等證據，否則男性勝訴只有0.1%，而且很難證明自己的清白。最後，他呼籲所有人，無論男女，都應該學會保護自己。

▲▼DK砲轟黃明志。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）





YouTuber異色檔案DK在看完黃明志的影片後憤怒發文，他指出，法庭的判決是基於明確的證據，包含監視器拍到女生當時閃躲的行為，而非只憑女生的陳述。面對黃明志表示男性遭指控性侵的勝訴率只有0.1%，DK認為這種言論可能會對受害者造成更大的傷害，並質疑黃明志可能是念舊曾跟反骨男孩合作過，或是根本不會看判決書、性平意識薄弱，「要不要先請身邊的人把判決書看完，再來講這些有的沒的？」