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《難哄》關鍵守護曲竟是蕭秉治唱的！　幕後真相全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治新歌〈想悄悄住進你的靈魂〉為近日人氣陸劇《難哄》插曲，《難哄》由白敬亭、章若楠主演，瞿友寧執導，好評不斷，這首歌串起男女主角桑延、溫以凡久別重逢的浪漫愛情故事，不僅成為成為戲劇《難哄》守護曲，把男主角的心境描述得淋漓盡致。

▲▼蕭秉治〈想悄悄住進你的靈魂〉。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治新歌〈想悄悄住進你的靈魂〉。（圖／相信音樂提供）

〈想悄悄住進你的靈魂〉由蕭秉治與白安共同填詞創作，注入女生角度的情感，他說：「因為覺得白安的文字，可以把這種在耳邊輕聲告白的情境詮釋的非常到位。」另外他也特別邀請麋先生聖皓擔綱配唱製作人，蕭秉治一直很欣賞他的聲音，希望藉由配唱的機會跟聖皓學習，最後這首歌在好友白安和聖皓的助陣下，蕭秉治在詮釋上配合編曲層次，副歌採更直接的唱法，使情感張力更大，將歌詞更深刻地唱進每個受傷靈魂深處。

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作為同名小說改編戲劇《難哄》的插曲的〈想悄悄住進你的靈魂〉，不僅承載著劇中深情與羈絆，更是蕭秉治對愛與陪伴的細膩詮釋，為了更貼近戲劇氛圍，蕭秉治特地到重慶拍攝MV，取景劇中的經典場景，也正是男主角桑延所開設的「加班」酒吧，是男女主角成年後重逢的關鍵之地，重慶的絕美百萬級夜景也全都入鏡。

▲▼蕭秉治〈想悄悄住進你的靈魂〉。（圖／相信音樂提供）

▲〈想悄悄住進你的靈魂〉是人氣陸劇《難哄》插曲。（圖／相信音樂提供）

但他透露當初在拍攝夜景對嘴畫面時，是在山上的餐廳天台取景，他說：「腳後方就是懸崖，其實有點高、有點害怕、有點腿軟。」不過看到成果自己也被美麗畫面所震撼。

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