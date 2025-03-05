李銘忠升格人夫半年…親曝喜訊！　被問生子計畫羞認：有按表操課

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。劇中，李銘忠飾演個性奸詐狡猾的影視大亨「梁辰漢」，今（5）日舉辦媒體茶敘大方談及拍戲趣事。

▲李銘忠在《死了一個娛樂女記者之後》飾演影視大亨「梁辰漢」。（圖／記者湯興漢攝）

雖然李銘忠飾演的影視大亨「梁辰漢」在《死了一個娛樂女記者之後》奸詐又狡猾，對婚姻不忠又與許多女性有感情、肉體糾葛，但私底下的他個性截然不同，是個愛妻、愛家的好男人，他與妻子在2024年的9月13日登記，目前正式成為人夫已有半年時間。

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▲李銘忠在《死了一個娛樂女記者之後》飾演影視大亨「梁辰漢」。（圖／記者湯興漢攝）

被問到婚禮事宜，李銘忠表示跟老婆都有在想、有在規劃中，但應該不會在今年執行，語帶保留地說道「先完成正在進行中的事情」，後來才透露原來夫妻倆近期買了新房產，想要先專注於馬來西亞新家的裝潢，被問到房子登記誰的名下，他則大方公開「我們是合名買的」。

▲李銘忠與老婆在去年9月登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）

至於生子計畫，李銘忠笑說「我從20幾歲就準備好當爸了」，原來他跟太太一直以來都很喜歡小朋友，坦言「很希望可以當爸爸」，夫妻倆只要在網路上看到有趣的小孩影片都會互傳，直呼「我跟太太沒有很傳統，哪個先來就先接受」，被問及做人計畫有沒有「按表操課」，他先是表示太忙，很多時候搭不上，但搭得上的話「一定會」，隨後露出害羞笑容。

▲李銘忠與老婆在去年9月登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Frederick Lee 李銘忠）