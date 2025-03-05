張震、張翰三鞠躬向媒體致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張震、男星張翰的母親趙欣然於2月11日病逝，享壽80歲，5日上午舉辦告別式。兄弟倆原先表示低調不受訪，而在告別式禮成後，張震、張翰，以及張翰的太太林利霏，特地走出會場向媒體三鞠躬致意，張震表示：「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好，謝謝，辛苦了。」

▲（右起）張震、張翰，以及張翰的太太林利霏，向媒體致謝。（圖／記者鄭遠龍攝）

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趙欣然曾是老師，不少教育界人士和曾經的學生也都獻上哀思。哥哥張翰與妻子林利霏、弟弟張震親自到場張羅一切，送母親走完最後一程。趙欣然遺照氣質典雅，帶著一抹微笑，彷彿溫暖與親屬告別。

▲（左起）張震和張翰，凝望母親趙欣然遺像。（圖／記者林敬旻攝）

知名音樂人黃大煒與經紀人女友Vicky，兩人都和張震一家人是好友，但卻是分開認識的，Vicky表示：「當初剛認識時不知道那是張震和張翰的媽媽，大概二月初還有和她說話，沒想到就走了，非常不捨，她是我們很欣賞lady。」

▲張震理了平頭，現身媽媽的告別式。（圖／記者林敬旻攝）

黃大煒在則哽咽表示：「我是之前先認識張震，後來才在台東認識張翰，（趙欣然女士）最活潑最年輕美麗的媽媽。」Vicky也指出，本來今年已邀請趙欣然女士一起參加今年的春天音樂節，但沒想到現在無緣赴約，「這是一段很美好的緣分，有來有去！大家都要注意健康。」

▲黃大煒出席張震母親趙欣然女士告別式。（圖／記者林敬旻攝）