王齊麟視訊女友「今天都靠李洋」！他鏡頭外回話超閃 陳詩媛：去結婚

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（綽號：十元）以來，不時會隔空放閃。近日格外引起討論的是，雖然男友正在巴黎參加奧運，她仍在社群網站搞笑PO出兩人的私下互動。

▲陳詩媛還原與王齊麟視訊通話的內容。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛29日在Instagram還原與王齊麟視訊通話的內容，她先是替男友打氣喝采「辛苦了今天也好棒」，結果不只對方笑回「我今天都靠李洋」，鏡頭外的李洋也喊著「我昨天都靠你啊」！

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▲王齊麟和李洋正在巴黎比賽奧運。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）



粉絲這才發現，原來陳詩媛開頭寫「本日放閃」的對象，並不是指她和王齊麟，而是男友和李洋，讓她哭笑不得地對螢幕另一頭的兩人說：「好啦你們去結婚！」

▲▼陳詩媛開玩笑要王齊麟去跟李洋結婚。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424、chilinwang）



事實上，王齊麟前往巴黎奧運前，特地和陳詩媛拍攝了一段影片，當時被問到是否會教女友打羽球時，他表示當然要啊，「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎！」這讓女友瞬間無語，但他保證過程中絕對不會罵人，「愛的教育。」小倆口相愛相殺的互動相當有趣。