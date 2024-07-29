于美人遭幕僚團隊提告「壓榨沒給加班費」！　感慨發聲：不會虧待年輕人

記者孟育民／台北報導

主持人于美人2023年以無黨籍身分參與立委選戰，不料在選舉結束半年後，因為加班費的爭議，遭幕僚團隊提告。她稍早結束錄影工作接受訪問，正面說：「遇到這樣的事情沒有感慨是不可能的，但我的感慨是心疼，對一個事情的理解，我認為是最大的誠意，對方還是覺得虧待，我們就針對這個部分討論一下，我到這個年紀，經過選戰之後心平氣和好多了，這個真的沒有什麼。」





▲于美人受訪回應風波。（圖／中廣新聞部提供）

根據《鏡週刊》報導，于美人幕僚們在選舉期間至少連續上班7天50次、最高連續上班28天，月均加班80小時。 然而于美人競選團隊的工讀生、臨時人員都必須簽切結書自願放棄勞健保，且切結書不能留副本、亦不許翻拍。

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于美人今天出面面對風波，她說目前已經進入法律，但強調如果有什麼不對的地方一定會改，「我還是相信文明社會的正能量，我也感謝選舉期間的給予幫忙，我都是心存感激，我們是一個法治的社會，對一些事情有疑慮，如果有錯一定會改，我們不會虧待年輕人。」她澄清從未說過「現在的年輕人都這樣坐地起價嗎」，表示在壓力下可能有情緒反應，但所有的語言都是針對選戰。

被問到加班費的確切金額，她則說：「我們都交給律師處理，我的態度一直是不能虧待工作人員，不管結果好壞我們都是非常感謝，在過程裡面我們打過美好的仗。」最後她表示：「我沒有參選過，很多事情都沒有那麼嫺熟，如果有未盡之事宜，我們一定要勇敢的面對，這是我一貫的態度，我還是心存感謝，幫助過我的人更多，團隊的工作人員也不可能只有2個，我非常謝謝。」