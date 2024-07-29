于美人遭檢舉開罰！要工讀生簽切結放棄勞健保　1張圖揭慣老闆醜態

▲雖以無黨籍參選，于美人（左）仍出席民眾黨的廟口開講活動和柯文哲（右）同台。（圖／翻攝柯文哲YouTube）

圖文／鏡週刊

知名主持人于美人去年投入立委選戰，以無黨籍身分在在台北市中正萬華參選惜敗。選後傳出于美人與競選團隊鬧翻，幕僚向于提告。此外，于美人還遭檢舉，未替工讀生加保勞保，在選後被勞保局開罰。

知情人士告訴本刊，于美人競選團隊的工讀生、臨時人員都必須簽切結書自願放棄勞健保，且切結書不能留副本、亦不許翻拍。即便如此自保，于美人最後還是因未替工讀生加保，在選後被勞保局開罰。

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▲于美人要求工讀生簽署切結書，後因未加保被勞保局開罰。（圖／讀者提供）

本刊掌握，于美人團隊在選後的勞資調解中主張，幕僚們在選舉期間至少連續上班7天50次、最高連續上班28天，月均加班80小時；于美人律師則強調，每月給付工資已包含執行競選期間一切工時，且于在選後還個別給付離職金，已能補償選舉期間辛勞，因此不同意再付加班費。

▲于美人要求工讀生簽署切結書，後因未加保被勞保局開罰。（圖／讀者提供）





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