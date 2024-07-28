獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人唐治平近日因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，今（28）日《ETtoday星光雲》致電唐治平本人，他淡定地表示明天會現身板橋殯儀館簽字將屍體認領走。日前，他因租約到期遲遲未搬離淡水原住處，對此他也給予了回應。

▲唐治平目前尚未搬離淡水原助處。（資料照／記者黃宥寧攝）

唐治平先前表示跟房東延期到15號搬家，但至今已28日仍未有進展，坦言因為淡水空屋多，在確認過媽媽屍體後，大約週三、週四就會進行搬家，仍會以住在淡水為主，而愛爾麗集團常如山也會持續借他一台車，讓他方便搬家。另外，近期颱風天他都住在酒店，也不曉得淡水的住家有沒有淹水。

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▲唐治平透露颱風天在外住酒店。（資料照／記者黃宥寧攝）

後續，唐治平表示等母親的後事處理好，加上搬家的事宜確定之後，就會帶著常如山到泰國考察，除了介紹當地的明星教練給對方之外，也會和泰國的親友團聚，他直呼「有點像是去度假」，他表示此趟泰國行由常如山出錢，重點在於認識當地的泰拳明星選手，希望之後跟台灣會有所交流，強調「未來會很不錯」。

▲唐治平之後將會跟常如山總裁一起去泰國。（圖／愛爾麗集團提供）

不僅如此，唐治平也談及了上次放鳥友誼賽的選手青柳克明，他坦言至始至終都沒有「友誼賽」，認為自己是演員，不應該跟職業選手對戰，但私底下有透過常如山牽線跟對方通過電話交流，希望未來能把對方培育成「格鬥男神」。至於兩人未來的關係，唐治平謙虛地表示青柳克明會是他的教練，對方會拿靶讓他打拳。

▲唐治平想將青柳克明打造成「格鬥男神」。（圖／記者黃克翔攝）