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收銀員拿平板追劇！陸男星鄧為拍《長相思》漲300萬粉

記者許逸群／綜合報導

陸劇《長相思》由楊紫、張晚意、鄧為與檀健次領銜主演，其中「陸劇女神」楊紫在劇中一人分飾兩角，分別扮演小夭和玟小六，在劇中與張晚意、鄧為和檀健次都有不少對手戲。楊紫拍攝花絮被問「覺得誰最帥」，只見她笑著回說：「三個有不同的帥。」一旁的檀健次一聽立刻吐槽說：「端水大師。」

▲陸劇《長相思》由楊紫、張晚意、鄧為與檀健次領銜主演。（圖／愛爾達綜合台提供）

▲楊紫在陸劇《長相思》中一人分飾兩角。（圖／愛爾達綜合台提供）

鄧為憑藉在《長相思》中的「塗山璟」一角漲粉近300萬，被問到是否有感受到自己的人氣時，他謙虛地表示：「因為我身邊的朋友和家人們總會問我接下來的劇情，然後像我去一些商店買東西的時候，有些收銀員會拿平板在看東西，聽那個聲音和角色名出來後，就會覺得《長相思》還真的蠻火的」。

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▲陸劇《長相思》由楊紫、張晚意、鄧為與檀健次領銜主演。（圖／愛爾達綜合台提供）

▲鄧為（右）因《長相思》暴漲300萬粉絲。（圖／愛爾達綜合台提供）

《長相思》除了捧紅鄧為外，在劇中飾演「相柳」的檀健次也憑藉精湛演技和自然靈動的眼神戲，被劇迷和書粉封為「天選相柳」。在訪問中，他也說自己和相柳一樣都外冷內熱，「就像相柳有一個防風邶，我覺得自己體內也有這兩種不同的性格。」

▲陸劇《長相思》由楊紫、張晚意、鄧為與檀健次領銜主演。（圖／愛爾達綜合台提供）

▲檀健次透露與楊紫的拍攝過程。（圖／愛爾達綜合台提供）

在第一季中相柳有吻咬小六的名場面，但當檀健次靠近楊紫的脖子時，兩人就會不小心笑場。檀健次透露，楊紫很怕癢，「大家看到的畫面都是她強忍下來的，可能拍十條有三、四條她都不行，因為哈氣在她脖子上會很癢，我每次靠近她耳邊說台詞、她就會躲。」《長相思 第一季》將在愛爾達全台首播。

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長相思, 楊紫, 張晚意, 鄧為, 檀健次

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