網酸女生「不胖硬說自己胖」很心機！　短今解背後心態：先下手為強

記者劉宛欣／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的一員，因活潑的性格受到不少粉絲喜愛，她平時經常相當活躍於社群，近日有網友在Threads上批評說自己胖的女生很心機，釣出她在底下回覆幫忙緩頰，解析女生心態其實是「先下手為強的概念」。

▲短今擁有高挑身材與傲人上圍，被網友封為「極品大隻馬」。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今日前在Threads曬出一款燃燒內臟脂肪的保健食品，由於她擁有羨煞許多人的曼妙身材，有粉絲在底下回覆「你有需要嗎？」她親自回答表示：「我從沒有覺得自己不用減肥過，可能是這個時代對我的體態管理很嚴格」，還笑稱自己在古時候應該是大碼娘娘」，對自己的身材似乎不甚滿意。

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▲短今雖然已經擁有令人稱羨的身材，仍相當認真管理。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

此外，有網友發文批評「某些女生真的很心機，明明看起來沒很胖，硬要說自己很胖，是很破吧？」語氣有些激進，相當看不慣說自己胖的人，作為也經常公開說自己「肉」的女生，短今則是在底下回應，替女生的心態緩頰說道：「有時候說自己胖是一種自嘲，先下手為強的概念，搶先酸民。」也引來粉絲鼓勵「妳真的不胖，身材很好，永遠支持妳」。