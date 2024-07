記者蔡琛儀/綜合報導

金曲歌王陳奕迅上月打網球時因中暑暈倒,下巴撞地造成腮骨骨裂,且傷口深可見骨,縫了30多針,更因此巡演全告暫停,經過休息一個多月,他今天PO出歡慶50歲生日的慶生短片,恢復狀況看來不錯,臉上完全沒看到傷疤。

▲陳奕迅慶祝50歲生日。(圖/翻攝陳奕迅IG)

陳奕迅今戴著派對帽慶生,身後還有醒目的「50」氣球,以及滿桌的杯子蛋糕,他也發文感性表示,很慶幸每每遇到挫折,都會有好多人給他關懷以及鼓勵。

陳奕迅也許下生日願望,「我願望可以將你們的溫暖,分享給暫時失意的你,Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up!We do this together!!(深呼吸,慢慢吐氣,一起抬頭往上看)最後想藉這個機會,謝謝愛護我的朋友,我愛你們。」也笑說大家的訊息都有收到,非常感謝。