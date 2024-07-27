羅志祥練舞 「大咖天王混進舞者群」秒被識破…傻眼：想這麼多幹嘛

記者蔡琛儀／台北報導

陳曉東出道30年前夕，宣布將於9月28日首次站上台北小巨蛋開唱，睽違六年再返台演出的他，趁著此次宣傳也順道拜訪許多親朋好友，偶然得知好友羅志祥（小豬）近期正為新作品練舞，陳曉東決定突擊探班，穿著一身黑衣黑褲、戴著口罩假扮成舞者混入舞群中，打算「大鬧」練舞室。

▲陳曉東驚喜探班好友羅志祥。（圖／和協整合行銷提供）

沒想到機警的小豬一秒察覺不對勁，他先是看到經紀人小霜拿著不是自己的手機對著他拍攝，讓他頻問：「這是不是妳的手機啊！而且幹嘛拍我後面！」下一秒回頭一看，馬上識破背後的黑衣男正是陳曉東，讓陳曉東大笑直呼：「你怎麼那麼聰明啊！我故意穿全身黑偽裝，本來要跳一段的，怎麼會先注意到手機！你排舞就排舞，想這麼多幹嘛！」

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兩人2001年拍攝朱延平所執導的電影《蘋果咬一口》而結識，不僅一見如故，私底下也常聯絡，小豬透露：「東哥是一個很照顧朋友的人，我記得當時在香港拍戲時，他常邀請我們去他家玩，是一位很溫暖的哥哥！」而陳曉東則讚小豬是一位工作認真的藝人，「因為我們都算是直爽的個性，很合得來，私下聊天常聊到各自領域碰到的難關，都會彼此安慰相互鼓勵。」

▲陳曉東為了演唱會宣傳在台灣長住2周。（圖／和協整合行銷提供）

而陳曉東、小豬過去就常被說長得很像，剛出道時常被認錯，小豬說：「 當時在拍片，朱導就把我跟東哥認錯，我記得他拍我的背說 『小東等等要拍的戲是你要跟女主角準備開車去….』 話還沒講完我就回頭說『導演你認錯人了！』結果朱導還生氣說『你幹嘛不早點回頭！』哈哈，現在想起來都覺得蠻好笑的！」陳曉東則曾被路人當成小豬要簽名，陳曉東笑說：「我當時還故意問對方『知道我是誰嗎？』得到的答案仍是『知道呀，你是羅志祥！』我就搞笑地簽上了『成龍』的名字，哈哈。」陳曉東演唱會門票28日開賣，詳洽年代售票系統。