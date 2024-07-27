《偶然》CP合體！路雲為金惠奫現身：端午，過得好嗎？　全場尖叫

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金惠奫過去演過多部人氣戲劇，主演的韓劇《背著善宰跑》播畢後，她緊接著忙於亞洲巡迴見面會，近日前往日本見粉絲，沒想到，好友路雲放出重大驚喜，錄製了一段影片為她加油打氣，兩人過去曾合作過《偶然發現的一天》，路雲喊著劇中熟悉的角色名稱：「端午呀，妳過得好嗎？」全場雞皮疙瘩狂冒。

▲路雲、金惠奫過去合作過《偶然發現的一天》。（圖／翻攝自MBC）



金惠奫2019年所主演的《偶然發現的一天》人氣很高，她因而與兩位男主角路雲、李宰旭成為好朋友，5年過去了，這部戲在劇迷心中仍是經典，她26日在日本舉辦見面會，好友路雲特地抽空錄製影片，開頭就喊著：「嗨，端午（金惠奫角色名稱），我是一天（路雲角色名稱），嚇一跳了吧！」他透過影片向在場的粉絲問候。

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▲▼路雲為金惠奫現「身」，全場粉絲驚喜不已。（圖／翻攝自X（推特））



路雲以好友身份現「聲」，他溫暖地說著：「惠奫已經出道10年了，聽說這是她第二次的見面會，身為跟著她一起成長過來的職場同事，我感到很開心，甚至心情一起激動了起來。」他透露金惠奫這段時間非常努力準備見面會，希望粉絲可以跟她一起度過幸福的時光。

影片裡，路雲寵溺地說：「端午呀，妳過得好嗎？一天過得很好。雖然我沒有辦法直接過去見面會現場，但至少透過影片想要給妳力量，所以拍下了這段影片。」最後再向粉絲喊話「希望粉絲以後也繼續支持演員金惠奫，她是值得受到喜愛的朋友，希望給她更大的愛與應援」，然後又向好友喊話：「惠奫啊，不要緊張，加油！」這段影片激發當年追劇的粉絲魂，敲碗表示「好想看兩人合體」、「端午跟一天都過得很好」。金惠奫接下來即將來台舉辦見面會。