21歲打破世界＋奧運紀錄！　韓射箭選手成績超狂「甜美外貌也引關注」

記者張筱涵／綜合報導

2024巴黎奧運開幕，部分項目的預賽已經在這之前進行完畢，其中射箭項目的排名賽就在25日已經完成。南韓選手林是見（임시현）年僅21歲就踏上五環殿堂，更在排名賽就打破了前輩姜彩榮（강채영）的紀錄，亮眼的外貌也跟著受到矚目。

▲林是見今年21歲，首次參加奧運的表現令人期待。（圖／翻攝自Instagram／s1hyeon._z）



女子射箭項目原本的世界紀錄人為姜彩榮，分數為692分，奧運紀錄則是南韓選手安山的680分。而這次南韓出戰女子射箭的選手都有亮眼表現，林是見以694分同時打破前述的2項紀錄，且這次共72次射箭中，10分48次、9分22次、8分2次，可見穩定性十分驚人。

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▲林是見排名賽打破世界紀錄和奧運紀錄。（圖／翻攝自巴黎奧運官網）

林是見從去年起的表現就十分突出，是2022杭州亞洲運動會女子個人反曲弓、女子團體反曲弓、混合團體反曲弓、2023世界射箭錦標賽混合團體反曲弓金牌得主，這次一開始就有如此亮眼的表現，讓支持者們十分期待這次在巴黎奧運的表現。另外，她擁有長直黑髮、白皙皮膚和圓大又明亮的眼睛，笑起來活潑動人，在每篇Instagram貼文下都能見到相關稱讚的留言。

▲林是見長相清純可愛。（圖／翻攝自Instagram／s1hyeon._z）



▲林是見在杭州亞運拿下3金。（圖／翻攝自Instagram／s1hyeon._z）