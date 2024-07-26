停車場「鴕鳥模仿片」爆紅千萬人搶看！　本尊現身竟是超正女偶像

記者劉宛欣／綜合報導

日本偶像女團RiNCENT成員琴吹ゆず（Kotobuki Yuzu）近來因為在X（推特）上傳了模仿鴕鳥的影片，相似度之高，立刻掀起風潮，短短14秒的影片竟然達成了千萬流量，她也因此爆紅，陸續在X發文表達感謝，並多次曬出自己的個人美照，幽默標註「鴕鳥中之人」。

▲女偶像琴吹ゆず模仿鴕鳥的影片爆紅。（圖／翻攝自X）

琴吹ゆず日前上傳了一段在停車場上模仿鴕鳥的影片，14秒的影片中可以看到她將頭縮進衣服內，彎腰、曲起身體，其中一隻手臂高舉起來，五隻手指湊在一起，遠看真的像極了一隻鴕鳥，使得影片上傳沒幾天，目前在X上已經突破1100萬觀看次數，按讚也有破萬，她後續還發文笑稱「可以叫我鴕鳥人」，且曬出唯美畫報個人照寫下「鴕鳥中之人」。

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▲琴吹ゆず真面目引起熱議。（圖／翻攝自X）

網友們看到「鴕鳥中之人」的真面目以後，紛紛驚豔留言「看起來像白色天使一樣」、「真高興我有關注鴕鳥，謝謝發美照」、「真有反差感呢」、「哎呀！超可愛」、「右手的泡沫看起來像鴕鳥，我真是病入膏肓了」、「這麼可愛的女孩竟然遮著臉模仿鴕鳥，真有趣」，迴響熱烈的程度不輸鴕鳥片。