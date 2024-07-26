許光漢同框李光洙！玩遊戲狂被吐槽「為何裝不懂？」韓網笑翻：組合好棒

記者劉宛欣／綜合報導

Disney+年度影集《無路可走：輪盤賭》即將在7月底開播，卡司包含趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙，還邀到了台灣男星許光漢，陣容之華麗使得影集未播就先引起轟動，主演群日前為了宣傳登上了Disney+官方YT頻道玩遊戲，影片中許光漢與李光洙站在一起，期間許光漢還被李光洙吐槽「裝不懂」，互動效果十足。

▲許光漢與一眾演員一起宣傳。（圖／翻攝YouTube／Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

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影片中眾人先是玩起了彈瓶蓋遊戲，期間李光洙取得領先，許光漢的瓶蓋則是因出力太小而只移動了相當短的距離，後來出聲向場外工作人員詢問「這只是試玩吧？」讓一旁的李光洙傻言吐槽「你在說什麼啊？為什麼裝不懂？」劉宰明則附和許光漢表示「當然是練習吧」，許光漢後來又繼續說服「不是正式來啦」，讓李光洙相當無奈。

▲李光洙不斷吐槽許光漢。（圖／翻攝YouTube／Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

最後率先過關的廉晶雅提議讓除了自己與李光洙以外，沒有過線成功的其他人再一次挑戰機會，許光漢一上場就湊近看了李光洙的瓶蓋，李光洙馬上抗議「我的怎麼了？」接下來還試圖讓瓶蓋的起跑線往前，立刻就被李光洙抓包「你是要往前到哪裡去？」雖然愛逗弄許光漢，但在許光漢瓶蓋掉到地上後，他馬上上前幫忙撿起，可看出劇組演員私下的好交情。

▲許光漢與李光洙的互動逗樂許多網友。（圖／翻攝YouTube／Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

影片下方吸引了許多南韓觀眾熱情留言，讚賞李光洙、許光漢的互動「光洙跟光漢的火花太棒了」、「光漢站在韓國演員之中很自然」、「許光漢真的是台灣人嗎？為什麼感覺很融入大家」、「光漢真的好可愛」。《無路可走：輪盤賭》將在7月31日於Disney+上線。