泰國BL《佳期如許》剛完結！　Great、Inn宣佈訪台謝粉絲

記者蕭采薇／台北報導

泰國演員Great、Inn首度搭檔BL浪漫喜劇《佳期如許》，開播後討論度居高不下。7月20日剛劇終，令大批戲迷直呼不捨，他們隨即宣布攜手訪台會粉絲，於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦《Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei》。

▲Inn（左）與Great（右）宣佈訪台謝粉絲。（圖／翻攝自GMMTV）

Great和Inn在出道前期都曾擔任過電台DJ，各自在演藝圈奮鬥多年，積累了豐富的演藝經驗。今年 2人首度合演BL戲劇《佳期如許》，展現出不一樣的化學反應。劇中，Great飾演拳擊手，Inn則是失戀的醫生，兩人從一夜情開始，逐漸升華成為真正的愛情。劇情中不乏香豔刺激的床戲場面，也少不了展示「肌」情四射的場面。

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Inn受訪時透露，為了與身材嚴格控制的Great看齊，他開始積極進行健身，沒想到越練越有心得；而原本較不注重膚質的Great，則開始重視外在保養，這雙重的視覺享受也成為劇迷津津樂道的話題。

日前《佳期如許》舉辦終映活動，Great、Inn現身陪伴粉絲觀看最後一集，還在活動中感性地分享真心話。Inn首先感謝Great的包容，並承諾未來會成為更好的搭檔。Great則回應將繼續和Inn一起合作，展現了他們之間曲終人不散的深厚情誼。

《Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei》將於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦，購票觀眾均可與他們近距離擊掌、獲得專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，全場對號入座，並將於8月3日下午2點05分KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣。