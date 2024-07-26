ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰國BL《佳期如許》剛完結！　Great、Inn宣佈訪台謝粉絲

記者蕭采薇／台北報導

泰國演員Great、Inn首度搭檔BL浪漫喜劇《佳期如許》，開播後討論度居高不下。7月20日剛劇終，令大批戲迷直呼不捨，他們隨即宣布攜手訪台會粉絲，於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦《Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei》。

▲Inn（左）與Great（右）。（圖／翻攝自GMMTV）

▲Inn（左）與Great（右）宣佈訪台謝粉絲。（圖／翻攝自GMMTV）

Great和Inn在出道前期都曾擔任過電台DJ，各自在演藝圈奮鬥多年，積累了豐富的演藝經驗。今年 2人首度合演BL戲劇《佳期如許》，展現出不一樣的化學反應。劇中，Great飾演拳擊手，Inn則是失戀的醫生，兩人從一夜情開始，逐漸升華成為真正的愛情。劇情中不乏香豔刺激的床戲場面，也少不了展示「肌」情四射的場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Inn受訪時透露，為了與身材嚴格控制的Great看齊，他開始積極進行健身，沒想到越練越有心得；而原本較不注重膚質的Great，則開始重視外在保養，這雙重的視覺享受也成為劇迷津津樂道的話題。

日前《佳期如許》舉辦終映活動，Great、Inn現身陪伴粉絲觀看最後一集，還在活動中感性地分享真心話。Inn首先感謝Great的包容，並承諾未來會成為更好的搭檔。Great則回應將繼續和Inn一起合作，展現了他們之間曲終人不散的深厚情誼。

《Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei》將於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦，購票觀眾均可與他們近距離擊掌、獲得專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，全場對號入座，並將於8月3日下午2點05分KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

推薦閱讀

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

拆穿男友「保險套偷戳洞」3奧步！國光女神認了性冷感半年：怕被著床

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佳期如許, Great, Inn

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　大勢偶像TXT、(G)I-DLE搶票倒數
  2. 鳳梨「臭臉穿粉紅色圍裙」煮飯！畫面引迴響　妻加碼：下次戴兔耳朵
  3. 民視選《挑戰新聞》主持人　YouTuber氣質主播出線搭檔何文堯
  4. 許光漢同框李光洙！玩遊戲狂被吐槽「為何裝不懂？」韓網笑翻：組合好棒
  5. 《腦筋急轉彎2》超車《冰雪奇緣2》！　登頂影史最賣座動畫電影
  6. 潘照文看到凱米颱風氣象圖　嚇到「全身發毛！」
  7. 連俞涵對視高橋一生：簡直害羞死了！　忍了3個禮拜才釋放迷妹心情
  8. 泰國BL《佳期如許》剛完結！　Great、Inn宣佈訪台謝粉絲
  9. 《鬼才之道》主題曲是金曲得主寫的！嗨喊：可能有鬼界的保佑
  10. 王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366