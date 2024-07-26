ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片

記者蕭采薇／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》六月底在台北電影節神秘試片後，一路好評不斷，還未正式上映就已轟動各界。如今再傳好消息，電影入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元片單，是近三年唯一入選此單元的台灣電影，更有機會角逐觀眾票選獎。

▲《鬼才之道》是近三年唯一入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

▲王淨在《鬼才之道》克服懼高，突破演出跳樓戲碼。（圖／牽猴子提供）

多倫多影展對於《鬼才之道》給予高度評價：「憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，徐漢強導演巧妙地結合恐怖元素，幽默與富有情感共鳴的故事。會深深愛上這些角色，並且為他們的夢想加油。相信 TIFF 午夜瘋狂觀眾也會有同樣的感受！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演徐漢強對於入選表示：「《鬼才之道》引用了不少台灣的鬼故事和都市傳說，而且對白節奏很快也很台灣，但我們不僅請了很厲害的譯者綠火，在英文翻譯花了很大的功夫，也在故事核心和敘事手法上盡可能照顧國際觀眾。所以可以入選多倫多影展非常開心，希望這個故事也可以給台灣以外的觀眾一個大大的擁抱。」

▲《鬼才之道》是近三年唯一入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》是近三年唯一入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖飾演厲鬼經紀人Makoto，在得知入選多倫多影展時，他說：「太棒啦！一定中真的不是說假的。好期待看到國外影迷的反應，相信感動的共鳴度不分語言。」飾演厲鬼天后的張榕容也是開心得說：「迫不及待想看到薩琳的魅力征服海外了，而且《鬼才之道》的劇情是能打動人心的，我們是最棒的喜劇片。」飾演同學的王淨說：「不知道他們看到「好恨啊！」會不會笑出來，希望在多倫多電影節的每一場放映都可以被秒殺。」

▲《鬼才之道》是近三年唯一入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》獲得多倫多影展的高度評價。（左起）演員 百白、王淨、陳柏霖、導演徐漢強。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》除了有入選多倫多電影節的好消息外，由陳柏霖領軍的「旺來五人幫」張榕容、王淨、百白、瘦瘦連同國際小巨星潔西卡姚以緹，將於下週六8月3日前往高雄環球影城、台南西門新光影城與台中站前秀泰舉辦「鬼才搶先想死你」映後見面會活動，活動詳情請上官方臉書，電影將於8月7日全台上映。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

推薦閱讀

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

王齊麟「奧運金牌女友不會打球能看嗎」！陳詩媛反應超真實…互動閃炸

GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

GOT7 BamBam深夜黑底文「不再醒來」　道歉認：壓力讓我身心俱疲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉！哽咽認了標示不明：沒想要騙

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

前女團團長被爆「砸50萬泰國變性」　露面全說了：不敢開口講話

許藍方喝醉「醒來胸口有草莓」！　玩國王遊戲狂歡片被拍：我不記得

梓梓被問「聽說曾經離婚過」　直球回應：敢用我的生命發誓

薔薔西班牙脫下比基尼！　挑戰「上身全裸」自豪：胸是粉紅色

千千曬颱風天「超巨泡麵全餐」！　網一看組合流口水：絕配

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

江坤俊曾怨老婆「出國比賽騙他去工作」　許聖梅開轟：無法認同

鳳梨辣妻被攻擊「美還不是都整的」！他護妻1反應被讚爆 網羨：嫁對了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片
  2. 《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話…她當場抓狂反擊
  3. 深耕陸多年！明道喊話「想把時間留給台北」　巴黎砸3千萬置產當瑪丹娜鄰居
  4. 香港波神泳衣照「三角處肉色全跑出」　老司機嗨了：今日大放送！
  5. 黃嘉千鬆口和夏克立官司「8月收尾」　緊張到想大便邀記者喊：加油！
  6. 20歲成員「練跆拳道受傷夢碎」　TIOT來台遇颱風樂觀：我們是雨男
  7. 范瑋琪哭了！2年痛失3家人　親弟「我們家就是妳的娘家」她淚目
  8. 謝盈萱「剪短髮」新造型帥炸！　為戲斷髮：演員的頭髮不是自己的
  9. 爸爸一句「不是好人」甩開黃子佼　蔡燦得告別19年男友現身親回應
  10. 陳天仁遭疑劈腿「背叛小6歲男友」不忍了！　親揭分手內幕

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366