王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片

記者蕭采薇／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》六月底在台北電影節神秘試片後，一路好評不斷，還未正式上映就已轟動各界。如今再傳好消息，電影入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元片單，是近三年唯一入選此單元的台灣電影，更有機會角逐觀眾票選獎。

▲王淨在《鬼才之道》克服懼高，突破演出跳樓戲碼。（圖／牽猴子提供）

多倫多影展對於《鬼才之道》給予高度評價：「憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，徐漢強導演巧妙地結合恐怖元素，幽默與富有情感共鳴的故事。會深深愛上這些角色，並且為他們的夢想加油。相信 TIFF 午夜瘋狂觀眾也會有同樣的感受！」

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導演徐漢強對於入選表示：「《鬼才之道》引用了不少台灣的鬼故事和都市傳說，而且對白節奏很快也很台灣，但我們不僅請了很厲害的譯者綠火，在英文翻譯花了很大的功夫，也在故事核心和敘事手法上盡可能照顧國際觀眾。所以可以入選多倫多影展非常開心，希望這個故事也可以給台灣以外的觀眾一個大大的擁抱。」

▲《鬼才之道》是近三年唯一入選多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元的台灣電影。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖飾演厲鬼經紀人Makoto，在得知入選多倫多影展時，他說：「太棒啦！一定中真的不是說假的。好期待看到國外影迷的反應，相信感動的共鳴度不分語言。」飾演厲鬼天后的張榕容也是開心得說：「迫不及待想看到薩琳的魅力征服海外了，而且《鬼才之道》的劇情是能打動人心的，我們是最棒的喜劇片。」飾演同學的王淨說：「不知道他們看到「好恨啊！」會不會笑出來，希望在多倫多電影節的每一場放映都可以被秒殺。」

▲《鬼才之道》獲得多倫多影展的高度評價。（左起）演員 百白、王淨、陳柏霖、導演徐漢強。（圖／牽猴子提供）

《鬼才之道》除了有入選多倫多電影節的好消息外，由陳柏霖領軍的「旺來五人幫」張榕容、王淨、百白、瘦瘦連同國際小巨星潔西卡姚以緹，將於下週六8月3日前往高雄環球影城、台南西門新光影城與台中站前秀泰舉辦「鬼才搶先想死你」映後見面會活動，活動詳情請上官方臉書，電影將於8月7日全台上映。