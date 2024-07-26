「波波姐」宣布離婚！莊韻澄分居1年痛訴遭威脅：得不到應有的愛護

記者劉宜庭／綜合報導

莊韻澄（舊名：莊端兒）現年42歲，是香港性感女模，被外界封為「波波姐」，2020年與圈外男友呂成忠閃婚育有1子，今（26日）卻突然發出律師聲明，宣布2人早在1年前就已經分居，目前正在辦理離婚手續，痛心表示：「我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。」

▲莊韻澄宣布離婚。（圖／翻攝自臉書、IG／Xenia Chong 莊韻澄）



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莊韻澄今透過臉書發出律師聲明，內容提到與呂成忠早在2023年7月分居，現正在辦理離婚手續，正式切割，強調目前並未與任何經紀人或公司簽約，所有幕前及日常工作全是由她親自負責與安排。

「對於我來說這是一個非常沉重的決定。」莊韻澄直言，自己對待婚姻並不兒戲，過去是為了保護家人，才會一直容忍、退讓，如今，她寧願勇敢接受婚姻失敗的事情，也不願活在每天被威脅、情緒勒索、道德綁架的日子，「每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！」

▲莊韻澄有著「波波姐」的封號。（圖／翻攝自臉書、IG／Xenia Chong 莊韻澄）

莊韻澄也提到，「從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中。」近日就連工作上的客戶、好友都受到搜擾，才會忍無可忍發出聲明。