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27歲日偶像百野綾華罹癌！4月剛出道「認隱瞞病情」：每天都很害怕

記者陳芊秀／綜合報導

27歲日本女團「Amor Amore.」成員百野綾華近日（24）發文，透露自己罹患甲狀腺癌，預計9月住院手術。她坦言3月得知罹癌，仍隨著女團「Amor Amore.」於4月出道，原本想要隱瞞病情，但是停止活動仍會震驚眾人，決定公開自己的病情。

▲▼日本5人女團「Amor Amore.」成員百野綾華（中）罹癌。（圖／翻攝自X）

▲日本5人女團「Amor Amore.」4月出道。（圖／翻攝自X）

▲▼日本5人女團「Amor Amore.」成員百野綾華（中）罹癌。（圖／翻攝自X）

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▲「Amor Amore.」成員百野綾華罹癌。（圖／翻攝自X）

「其實我患了甲狀腺的惡性腫瘤，預定9月住院並接受手術。」百野綾華表示，自己是在3月確定出道時得知病情，當時最先想到的是如何努力與大家一起走下去，也擔心自己罹病會給團員帶來麻煩，以及如何告訴粉絲，所以起初打算隱瞞病情，但是突然在9月停止活動的話，大家勢必會很驚訝，因此還是坦白說出一切。她文中提到：「對我來說接受罹癌這件事也花了我很長時間，而且老實說我很害怕打針，現在還要手術，每次看到日曆9月即將到來，我每天都很害怕。」

▲▼日本5人女團「Amor Amore.」成員百野綾華（中）罹癌。（圖／翻攝自X）

▲百野綾華在確定可以出道時，得知自己罹癌的消息，坦言起初打算隱瞞病情。（圖／翻攝自X）

百野綾華說：「當偶像的時候，我可以忘記生病的事情，並且一直能夠笑著繼續活動，這對我來說也是一種救贖。」她決定好好接受治療，以康復的身體回到舞台，接下來9月8日開始暫停活動，預計10月1日回歸，「到時候我不知道身體是否能自己所想的行動，也不確定能否發出聲音，但我會努力好起來，請大家等我回來。」

網友看完百野綾華的發文，輪番留言打氣「不要著急，會等妳的沒關係哦」、「幫妳加油」、「祈禱手術成功，等著再看到妳可愛的笑臉」、「很擔心綾華，會等妳康復回來的」、「寫出這些文字想必需要相當大的勇氣，謝謝妳」。

▲▼日本5人女團「Amor Amore.」成員百野綾華（中）罹癌。（圖／翻攝自X）

▲▼日本5人女團「Amor Amore.」成員百野綾華（中）罹癌。（圖／翻攝自X）

▲百野綾華發文。（圖／翻攝自X）


【百野綾華X全文】

其實我患了甲狀腺的惡性腫瘤，預定9月住院並接受手術。我是在決定出道的那年3月得知這個病的。得知時最先想到的是與大家一起努力走下去，同時也擔心會給成員們帶來麻煩以及如何向粉絲們告知這件事。雖然原本打算隱瞞，但突然在9月開始活動中止的話，大家一定會很驚訝，所以決定在這裡坦白說出來。接受這個病也花了我很長的時間，而且我對於注射和手術都很害怕，每次看到日曆時都會害怕9月的到來。

當偶像的時候，我可以忘記生病的事情，並且一直能夠笑著繼續活動，這對我來說也是一種救贖。所以，我決心好好接受手術，早日康復回到大家身邊，以健康的狀態回來。我希望能參加更多的演出，但我將從9月8日開始休息，計劃10月1日回歸。屆時我不知道身體是否能自己所想那樣行動，也不確定能否發出聲音，但我會努力康復，請大家耐心等待我回來。

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百野綾華, Amor Amore., 甲狀腺癌

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